MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris ha reaparecido en público para asegurar que no se va "a ninguna parte" tras su derrota en las elecciones de noviembre contra el actual presidente del país, Donald Trump.

"No podemos salir a luchar si no nos cuidamos a nosotras mismas y a las demás", ha declarado Harris este jueves durante el foro Leading Women Defined, donde participan decenas de mujeres negras dedicadas a la política y a los negocios. "Nos veremos ahí fuera, porque yo no me voy a ningún lado", ha añadido la exvicepresidenta.

Harris no ocupa ningún cargo político y lleva desde su derrota de noviembre bajo el radar. Fuentes próximas apuntan a que Harris está contemplando seriamente presentarse a las elecciones a la Gobernación de California en 2026, aunque probablemente esperará a finales de verano antes de hacer un anuncio oficial.

Harris es ahora mismo favorita para unas hipotéticas elecciones en California, según una encuesta del Emerson College Polling/The Hill donde la exvicepresidenta goza del respaldo de seis de cada diez preguntados para convertirse en la sucesora del actual gobernador, Gavin Newsom, quien no puede presentarse a la reelección y es, a su vez, uno de los nombres que están sonando dentro del Partido Demócrata para competir por la Presidencia del país en 2028.

Harris, sin mencionar a Trump por nombre, lamentó el "miedo que lleva los últimos meses dominando el país" antes de bromear con sus advertencias de campaña sobre las decisiones que iba a tomar su rival, especialmente en los ámbitos de la migración y la economía. "He jurado que no iba a decir 'Os lo dije'", manifestó Harris frente a su audiencia.

"Nuestro compromiso de apoyarnos mutuamente, apoyar a nuestra comunidad y apoyar a nuestro país no ha cambiado", ha manifestado Harris. "Lo que sí ha cambiado desde 2016 es que estamos viendo cómo se revierten avances. Políticas que concebimos se están revirtiendo", ha avisado la exvicepresidenta.