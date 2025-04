El ícono dominicano regresa con un álbum que fusiona ritmos y emociones.

Santo Domingo – En un encuentro íntimo con la prensa, Alex Bueno, el legendario cantante dominicano, presentó su más reciente producción discográfica, "El más completo". El álbum, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, es un testimonio de la versatilidad y el talento del artista, quien ha sabido reinventarse a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria musical.

El Hotel Catalonia fue el escenario perfecto para esta presentación, donde Bueno compartió con periodistas, colegas y amigos, la alegría de este nuevo proyecto. "Estoy muy agradecido con todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera", expresó el artista, visiblemente emocionado. "Este disco es un reflejo de mi amor por la música y de mi deseo de seguir conectando con el público".

"El más completo" es una producción ambiciosa que abarca 15 temas y seis géneros musicales, incluyendo merengue, salsa, balada, bolero, bachata y merengue típico. Bueno, conocido por su voz inconfundible y su capacidad para interpretar diversos estilos, demuestra una vez más su dominio del escenario y su pasión por la música.

El álbum cuenta con la colaboración de destacados arreglistas como Ramón Orlando, Manuel Tejada, El Prodigio, Pablo Rosario, Robinson Hernández, Darys Contreras y el fallecido Víctor Waill. Cada uno de ellos aportó su talento y experiencia para crear un sonido único y cautivador.

Entre los temas que componen "El más completo" se encuentran merengues como "Gente luminosa", "No juegues más", "Te suplico" y "Toqué fondo"; bachatas como "Vuelve", "Yo el Juguete", "Hay amores", "No te olvidaré" e "Il ciep in stanza", así como un popurrí de siete bachatas icónicas; el merengue típico "Esa mujer"; las salsas "Un momento contigo" y "Compañera"; la balada "Amor regresa"; y el bolero "Lágrimas del alma".

Con este álbum, Alex Bueno regresa al bolero, un género que le dio fama en los años 80 con temas como "Esa pared", "Ojitos negros", "El Mal querido", "La ruleta" y "Entre tu amor y mi amor". El artista demuestra que su voz sigue siendo tan poderosa y emotiva como siempre, capaz de transmitir sentimientos profundos y conectar con el público a un nivel personal.

"El más completo" es un álbum que celebra la trayectoria de Alex Bueno y su legado en la música latina. Es un disco que invita a bailar, a cantar y a sentir, y que demuestra que el artista sigue siendo uno de los grandes de la música tropical.