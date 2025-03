Líderes políticos califican de abusiva la acción policial contra manifestantes

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han condenado enérgicamente la represión ejercida por las autoridades durante una marcha ciudadana que se dirigía a la comunidad de Friusa, en la provincia La Altagracia. La manifestación, que tenía como objetivo exigir el respeto a la soberanía nacional y la aplicación de la ley ante la presencia de inmigrantes ilegales, fue disuelta de manera violenta por agentes policiales.

Abel Martínez, miembro del Comité Político y excandidato presidencial del PLD, expresó su firme rechazo a la agresión sufrida por los manifestantes. “Condenamos con firmeza la agresión brutal contra dominicanos que marchaban pacíficamente en Friusa, exigiendo lo que es justo: que se respete nuestra soberanía y se aplique la ley frente a la masiva presencia de haitianos ilegales”, manifestó Martínez.

Asimismo, destacó que la marcha representaba “la voz de millones que ya no aguantan ver su tierra desbordada, su identidad amenazada y las autoridades de brazos cruzados”. Martínez enfatizó que la respuesta del Estado no puede ser la represión cuando se reclama orden y cumplimiento de la Constitución. “La Patria se defiende con coraje, no con represión. ¡Cumplamos la ley y honraremos nuestra identidad!”, concluyó.

Francisco Domínguez Brito, también miembro del Comité Político, calificó de torpe la actuación de las autoridades al recibir la marcha con bombas lacrimógenas. “¡Qué gobierno tan torpe! Absolutamente torpe. Qué poca visión estratégica. Qué daño enorme le hacen al esfuerzo de una nación que merece ser más civilizada”, expresó el jurista a través de sus redes sociales.

Por su parte, Francisco Javier García, desde la provincia María Trinidad Sánchez, emitió una nota de condena enérgica a la represión oficial contra la marcha pacífica en Friusa. “Eso se trató de un abuso; en vez de proteger a una manifestación que fue anunciada desde hace semanas, se le recibió de forma violenta con bombas lacrimógenas”, señaló García.

Recordó que había solicitado previamente que se brindaran las máximas garantías establecidas en la Constitución para este tipo de manifestaciones, y consideró que las autoridades gubernamentales deberían sentir vergüenza ante la represión ejercida. García subrayó que los dominicanos agredidos acudieron al lugar en reclamo de su derecho a la soberanía y que no estaban armados con armas de fuego, piedras ni palos.

Elías Cornelio, también miembro del Comité Político, definió la acción del gobierno como abusiva y extrema. “La actitud asumida hoy por las autoridades en contra de los dominicanos que, ejerciendo su derecho, marchaban, es inaceptable. Ya no solo retrocedemos en los servicios públicos, también los derechos se ven conculcados. Repudio total”, afirmó Cornelio.

Dilen Montero, titular de la Secretaría de Asuntos Comunitarios del PLD, calificó de inaceptable la represión policial, señalando que se trata de una confrontación de la “Policía contra el Pueblo”, lo que desvirtúa el rol de la uniformada, que es proteger a la población.

Este incidente ha generado un amplio rechazo en diversos sectores de la sociedad dominicana, que ven en esta acción una violación a los derechos fundamentales de libre expresión y manifestación pacífica. La comunidad espera una respuesta y acciones concretas por parte de las autoridades para garantizar que situaciones como esta no se repitan en el futuro.