Brasil advierte represalias comerciales ante medidas proteccionistas de EE.UU.

RÍO DE JANEIRO, 27 de marzo de 2025. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, arremetió contra las recientes decisiones arancelarias de su homólogo estadounidense, Donald Trump, calificando su postura de proteccionista y perjudicial para la economía global. En una rueda de prensa desde Japón, Lula advirtió que su gobierno no descarta represalias comerciales en respuesta a los nuevos impuestos sobre productos brasileños.

Trump anunció recientemente la imposición de un arancel del 25% sobre el sector automovilístico, una medida que, según Lula, afectará a los consumidores estadounidenses al encarecer los vehículos, acelerando la inflación y provocando un aumento en las tasas de interés.

"Me preocupa porque en el fondo, el libre comercio está siendo perjudicado. Me preocupa porque el multilateralismo está siendo derrotado. Me preocupa porque el presidente estadounidense no es el 'sheriff' del mundo, es solo el presidente de Estados Unidos", declaró el mandatario brasileño.

Brasil responde con posibles sanciones

Lula da Silva también rechazó la decisión de Washington de imponer un arancel del 25% sobre el acero brasileño, lo que impactará a una de las principales industrias del país sudamericano. Frente a esta situación, afirmó que Brasil no se quedará de brazos cruzados.

"Vamos a recurrir ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), y si no hay resultados, aplicaremos la reciprocidad, estableciendo tarifas sobre productos estadounidenses", advirtió.

El mandatario enfatizó la necesidad de diálogo antes de implementar medidas de tal impacto y pidió a otras naciones afectadas que lleven sus casos ante la OMC. Además, instó a que los países golpeados por la política proteccionista de Trump adopten estrategias conjuntas en defensa del comercio multilateral.

Tensión comercial en aumento

Las decisiones del gobierno estadounidense han generado incertidumbre en el escenario económico global, afectando no solo a Brasil, sino a otros países con fuertes lazos comerciales con Estados Unidos. Expertos advierten que la escalada de aranceles podría desencadenar una nueva guerra comercial, similar a la que se vivió en la administración anterior de Trump.

Mientras tanto, el gobierno brasileño evalúa posibles restricciones a productos estadounidenses, en un intento de presionar a Washington para negociar. Lula ha dejado claro que Brasil no cederá ante medidas que considera injustas y que afecten a su economía.

Con este nuevo choque entre Brasil y EE.UU., la relación comercial entre ambas potencias se encuentra en un punto crítico. Resta por ver si Trump mantendrá su postura proteccionista o si la presión internacional logrará suavizar las medidas arancelarias. (Agencia Xinhua)