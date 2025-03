El campeón mundial y rival de Muhammad Ali falleció rodeado de su familia

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) — El mundo del boxeo despide a una de sus figuras más grandes. George Foreman, exboxeador estadounidense, dos veces campeón mundial de los pesos pesados y medalla de oro olímpica en México 1968, ha fallecido a los 76 años. La noticia fue confirmada este viernes por su familia a través de las redes sociales: “Con el corazón destrozado, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido George Edward Foreman, que partió pacíficamente rodeado de sus seres queridos”.

Foreman nació el 10 de enero de 1949 en Marshall, Texas. Su carrera profesional arrancó en 1969, poco después de su triunfo olímpico, y dejó un impresionante récord: 76 victorias —68 por KO— y solo cinco derrotas. Fue un boxeador temido por su potencia y agresividad, y su ascenso fue meteórico. En 1973 conquistó el título mundial al vencer por nocaut a Joe Frazier en Kingston, Jamaica.

Sin embargo, su nombre quedó grabado para siempre en la historia por el épico combate frente a Muhammad Ali en 1974, conocido como The Rumble in the Jungle, en Zaire. Foreman perdió aquel día, pero el duelo pasó a la posteridad como uno de los mayores espectáculos deportivos del siglo XX.

Después de una primera retirada en 1977, Foreman se reinventó como predicador en Texas y empresario de éxito. Pero en 1987, sorprendentemente, regresó al ring. En 1994, a los 45 años, logró una hazaña histórica al vencer a Michael Moorer y recuperar el título mundial, convirtiéndose en el campeón más veterano de la categoría.

El púgil se retiró definitivamente en 1997. En los últimos años, además de ser recordado por su legado en el deporte, Foreman inspiró el documental Big George Foreman, estrenado en 2023. Su familia lo despidió recordando su fe, disciplina y humanidad: “Fue un protector de su legado y luchó siempre por su buen nombre”.