República Dominicana lidera el crecimiento con nuevos hoteles y vuelos internacionales en 2025.

República Dominicana, marzo de 2025. – El Caribe se ha convertido en el epicentro del turismo de lujo, gracias a una ola de inversiones en infraestructura hotelera y conectividad aérea. República Dominicana, en particular, ha emergido como líder regional, con más de 50 proyectos hoteleros aprobados en 2024 que añadirán 2.800 habitaciones de lujo a destinos como Miches, Samaná y la Costa del Ámbar.

Punta Cana, el principal destino turístico del país, atrae más del 60% de los visitantes internacionales, según el Sistema de Inteligencia Turística de la República Dominicana (SITUR). Con una ocupación hotelera que supera el 80%, el destino se beneficia de una creciente conectividad aérea, incluyendo acuerdos de Cielos Abiertos y la Ley núm. 57-23, que incentiva la aviación local. Se espera que más de 2 millones de turistas lleguen a Punta Cana en 2025, consolidando su papel clave en la economía turística nacional.

Expansión de marcas internacionales

Hyatt Inclusive Collection (HIC) ha reforzado su presencia en el país con 17 propiedades, 15 de ellas en Punta Cana. Recientemente, la marca firmó un acuerdo con Grupo Piñero para integrar resorts de la marca Bahía Príncipe, ampliando su oferta en Samaná. Este movimiento posiciona a República Dominicana como el segundo país con mayor presencia de HIC en Latinoamérica y el Caribe.

"La expansión de HIC en el país no solo es un crecimiento en número de propiedades, sino una apuesta estratégica para consolidar a República Dominicana como el destino líder en turismo de lujo en la región", explicó Antonio Fungairino, Head of Latin America & the Caribbean (LAC) para HIC.

Tendencias que definen el turismo de lujo

El turismo de lujo ha evolucionado, con un enfoque en personalización, sostenibilidad y experiencias hiperlocales. Los viajeros buscan inmersión cultural, bienestar y prácticas ecológicas, lo que ha llevado a los hoteles a implementar iniciativas como la reducción de huella de carbono y el uso de energías renovables.

La tecnología también juega un papel clave. La inteligencia artificial y el análisis de datos permiten personalizar servicios y optimizar operaciones, mientras que los programas de bienestar holístico y spas de clase mundial atraen a viajeros exigentes.

"El turismo de lujo está evolucionando más allá de la oferta tradicional. Los viajeros buscan personalización, autenticidad y sostenibilidad", destacó Fungairino.

El futuro del turismo caribeño

Con una estrategia clara de expansión y un enfoque en innovación y sostenibilidad, República Dominicana y el Caribe afianzan su liderazgo en el turismo de lujo. Para 2025, se espera que la región continúe atrayendo a viajeros exigentes que buscan exclusividad y calidad en un entorno paradisíaco.

El crecimiento no solo beneficia a la industria turística, sino que también impulsa la economía local, creando empleos y fomentando el desarrollo de comunidades. Con inversiones estratégicas y una visión a largo plazo, el Caribe se consolida como el destino de lujo por excelencia en América Latina.