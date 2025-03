Carlos Manuel Estrella recibe Asociación de Periodistas y Escritores Dominicanos (ASEPED).

SANTO DOMINGO.- El periodista Carlos Manuel Estrella, ganador del premio Caonabo de Oro 2025, abogó por la preservación de la esencia del periodismo y sus valores fundamentales, volviendo a los orígenes del oficio para cumplir la responsabilidad de informar, educar y orientar al público.

Tras recibir la distinción otorgada por la Asociación de Periodistas y Escritores Dominicanos (ASEPED) por su trayectoria en los medios de comunicación y en el ámbito académico, el destacado periodista de Santiago afirmó que lo que ahora se define como “fake news” es un disparate en cualquier idioma, “porque no puede existir noticia falsa, ya que si es falso, no es noticia; y si es noticia, no es falso”.

Dijo que la actual vorágine de desinformación y manipulación, estimulada con los peligros distorsionantes de la inteligencia artificial, amerita de una sacudida moral en los medios tradicionales y nuevas plataformas, para retomar la orientación correcta de las audiencias por voces y figuras con credibilidad”.

El también abogado y académico, advirtió que tal responsabilidad debe ser asumida independientemente del rol de los llamados influencers “con afán comercial por lograr miles de vistas y me gusta”, sin escrúpulo, solo para monetización cómo sea”.

La presentación de Estrella estuvo a cargo del prestigioso comunicador y sociólogo Enmanuel Castillo, director del periódico La Información, de Santiago.

Sobre el “fake news”

“Aludo al esnobismo de “fake news”, disparate en cualquier idioma porque no puede existir “noticia falsa”, literalmente. Si es falso, no es noticia. Y si es noticia, no es falso, simple e incomprensible hoy para los manipulados en la selva mediática”, apuntó Esstrella.

Sostuvo que “ante las amenazas que acompañan a la modernidad, es urgente preservar la esencia del periodismo y sus valores fundamentales, volver a los orígenes del oficio, y cumplir sus responsabilidades de informar, orientar y educar al público para lograr una mejor sociedad y una convivencia armoniosa en un Estado definido como social y democrático de derecho”.

Señaló que no se trata de renegar del cambio, consustancial a la existencia humana, si no aprovechar positivamente las inconmensurables posibilidades que ofrecen los avances de la tecnología para mejorar el ejercicio de la comunicación social con responsabilidad, con respeto al derecho ajeno, a la intimidad, la fama y el buen nombre de las personas, sin estropear alegre e impune honras y reputaciones.

Preservar el bueno uso del idioma

Estrella consideró que “es tiempo de defender nuestra identidad en todos los órdenes, la pureza del castellano ante las agresiones del uso engañoso de terminología extranjera que tiene equivalencia en español y puede emplearse sin esa injerencia que parece parte de una colonización mediática global impulsada por los amos de la tecnología”.

“La sociedad necesita una vuelta a los orígenes del periodismo puro. El público espera que se le respondan las cinco o seis preguntas que suele hacerse ante cualquier suceso o fenómeno noticiable. Eso no ha cambiado, ni sucederá porque entonces no sería periodismo, sería otra cosa de nombre extraño y a veces contradictorio en si mismo, aun en idioma distinto al castellano”, enfatizó

Carlos Manuel Estrella recibió el premio Caonabo de Oro”, en el renglón periodismo, otorgado por la Asociación de Periodistas y Escritores Dominicanos (ASEPED), presidido por el comunicador y escritor José Gómez Cerca, quien le hizo entrega del galardón junto al vicepresidente Luis José Chávez, la ex presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Mercedes Castillo, y del periodista y escritor Carlos Nina Gómez.

En la misma ceremonia fue también distinguida la escritora Emilia Pereyra, en el renglón de literatura, por su prolífica y consistente trayectoria de comunicadora, narradora y ensayista, que previamente la había hecho merecedora del Premio Nacional de Periodismo , en el año 2019, otorgado por el Ministerio de Educación y entregado por el presidente Danilo Medina.

La premiación fue patrocinada por el Banco Popular Dominicano, representado en la ceremonia por su vicepresidente, el poeta y escritor, José Marmol.

Palabras de gratitud de Carlos Manuel Estrella

“Recibir este Premio Caonabo de Oro 2025 nos compromete con la memoria del insigne cacique taíno que le da nombre y con nuestras convicciones para seguir con un ejercicio honesto, transparente y ético, como honor póstumo a nuestra madre bajo el epígrafe de decir siempre la verdad que es materia prima del oficio y principal responsabilidad del periodista. Juramos que así continuaremos.

“La recepción de este importante premio a una carrera periodística, significa para nosotros la reiteración del compromiso ético con el oficio, de defensa de la libertad de expresión y del derecho del público a la información veraz, completa y oportuna, en su más amplio sentido, contra violaciones de derechos fundamentales que entrañan el libertinaje y abuso de las nuevas plataformas de comunicación, derivadas de la modernidad de la era digital”.

“A sabiendas de que “la gratitud es la memoria del corazón”, como expresó el educador francés Jean Baptiste Massieu, el recuerdo de este gran día en mi vida de servicio público desde el periodismo, lo guardaré en mi pecho y no en mi mente”.

“Y concluyo mis palabras, recordando a otro gran hombre de la literatura castellana, de la política antillana y también del periodismo, me refiero al Apóstol de la libertad de Cuba, el gran José Martí, quien afirmó que “la gratitud, como ciertas flores, no crece en las alturas, sino que florece en la buena tierra de los humildes”.