Senadora por Puerto Plata reitera Carlos Pïmentel debe renunciar.

Santo Domingo. – La senadora de la provincia de Puerto Plata y presidenta de la Comisión de Turismo del Senado de la República, Ginette Bournigal, expresó este miércoles que medios de comunicación en Estados Unidos se han dedicado a desacreditar la República Dominicana con el caso de la joven india de 20 años, Sudiksha Konanki, residente en Chantilly, Virginia, quien llegó al país como turista el 3 de marzo junto a cinco amigos y desapareció tres días después.

En una entrevista en el programa matutino Su Mundo, la legisladora pidió a quienes manejan redes sociales en el país que tengan cuidado con el tratamiento que se le da a este caso aislado, ocurrido en un hotel de cinco estrellas en Punta Cana.

"Tenemos muchos enemigos, y aquí, cualquier cosa que pase, podrían usarla en contra del país. ¿Cuántas cosas no han sucedido en diferentes partes del mundo a turistas? Pero aquí estamos magnificando algo que pasó, y tristemente, había una bandera roja en la playa. ¿Qué hacían esos jóvenes con una bandera roja a las 4 de la mañana en la playa?", precisó la senadora.

Aclaró que la bandera roja significa que no se debe entrar al mar en toda parte del mundo. Además, desmintió que en el hotel se haya ido la luz, lo cual se puede comprobar con las cámaras de seguridad. Aseguró que ciertos medios de comunicación están más enfocados en desacreditar el destino turístico, sin mencionar nada sobre la desaparición de la joven.

"Cuidemos nuestra imagen. La República Dominicana hoy por hoy es una isla segura, un punto luminoso en todo el Caribe y Latinoamérica que debemos proteger. Miren a Pedernales, cuando soñábamos con ver barcos allí, un muelle en Barahona, otro nuevo posiblemente en Arroyo Barril. Esto hay que cuidarlo", puntualizó.

La senadora también manifestó que no se debe distorsionar lo que realmente sucedió para dar pie a redes sociales dañinas que perjudican la imagen del país.

Algunos aspirantes del PRM buscan cargos para 2028 en vez de apoyar a Abinader

Ginette Bournigal, expresó también que entre los aspirantes a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) hay muchos que buscan ser considerados para posiciones relevantes en el gobierno de 2028, ya sea en un ministerio u otra función de importancia dentro del tren gubernamental.

La legisladora destacó que lo que corresponde a los perremeístas en este momento es apoyar al presidente Luis Abinader en su gestión, para que pueda finalizar su segundo mandato como un gran estadista. Bournigal resaltó que el mensaje que dejó la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos es que la gente busca un líder con "don de mando".

"La gente quiere energía, quiere liderazgo, quiere que defiendan lo suyo. Ese fue el mensaje que dio Trump. Ah, que la USAID y los fondos, esos son sus fondos, y querían auditarlos y ver en qué se estaban utilizando", afirmó la senadora.

Sobre Carlos Pimentel

Sobre el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, la legisladora manifestó que debería abandonar su cargo, argumentando que, aunque comenzó con un buen trabajo en esa dependencia, se ha desviado de su camino.

"Parece que es una persona muy petulante. Los cargos deben ser para ser medidos, tranquilos, y quienes están dentro de las instituciones del Estado deben velar por que esas instituciones no cometan errores y corregirlos a tiempo", expresó Bournigal.

Asimismo, la senadora opinó que Pimentel no estaba cumpliendo su rol correctamente y que debía haber actuado con más responsabilidad, especialmente en el caso del contrato que involucró a Hugo Beras. "Pregúntale a Hugo Beras dónde está, porque no le avisaron a tiempo lo que iba a pasar con ese contrato y por qué no debió seguir manejándose con esa compañía", señaló.

Código Penal

En relación con el Código Penal, Bournigal lamentó que varios senadores, luego de expresar su apoyo a las tres causales, hayan retrocedido en su postura. La legisladora explicó que su punto de vista es que el tema debe ser tratado como un asunto familiar, no solo como una cuestión femenina. "Las mujeres manejan más, porque su útero no es solo de ellas, y no funciona sin un espermatozoide", afirmó.

"Creo que debemos manejarnos de otra forma, buscar un acuerdo sobre las tres causales, y las iglesias deben bajar el tono. No es verdad que un sacerdote o un pastor sabe lo que pasa con una niña o una mujer en casos de incesto o violación", añadió Bournigal.

La senadora señaló que, prefiere que sea la familia quien decida en situaciones en las que la vida de la madre estuviera en riesgo por no practicar un aborto. Además, subrayó la importancia de que se compruebe jurídicamente cualquier caso de violación para proceder con un aborto, afirmando que, en el pasado, muchas personas se arriesgaban a realizarse abortos clandestinos, ya sea en el país o en Estados Unidos.

"Tapar el sol con un dedo y hablar mentiras no es lo correcto. Hasta que no me pase a mí, no lo entendería", concluyó la senadora".