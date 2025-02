El Torito inicia su gira en Higüey tras superar problemas de salud

Higüey, La Altagracia. Con una emotiva presentación ante la prensa y seguidores, el reconocido merenguero y bachatero Héctor Acosta, "El Torito", anunció oficialmente su regreso a los escenarios con la gira "Gracias Dominicanos". La noche de este lunes, en el prestigioso Gal Restaurant de Higüey, Acosta compartió detalles de su esperado retorno tras superar problemas de salud que lo mantuvieron alejado del público.

En el evento estuvieron presentes autoridades locales, figuras del entretenimiento y personalidades del mundo social, quienes celebraron junto al artista este importante momento en su carrera. Con evidente emoción, Acosta expresó su gratitud a Dios y a la Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano, por haberle permitido recuperarse y volver a hacer lo que más ama: cantar para su gente.

Un regreso con significado especial

El cantante explicó que eligieron Higüey como punto de partida debido a su importancia espiritual para el país. "Este es un renacer en mi vida y en mi carrera. No podía iniciar en otro lugar que no fuera aquí, donde siempre me he sentido acogido y bendecido", señaló Acosta.

Por su parte, el empresario artístico Alberto Cruz, presidente de Alberto Cruz Management, destacó que "Gracias Dominicanos" es más que una gira, es una forma de retribuir el apoyo incondicional que los seguidores del artista le han brindado en los momentos difíciles.

"Esta gira recorrerá distintos puntos del país, llevando música, alegría y agradecimiento. Luego de Higüey, estaremos en Santo Domingo, Azua, Santiago y Monseñor Nouel", informó Cruz.

Un nuevo capítulo para El Torito

Este retorno marca una nueva etapa en la carrera de Héctor Acosta, quien reafirma su compromiso con su público y su pasión por la música. Con su característico carisma y talento, promete seguir deleitando a los dominicanos con sus interpretaciones, fortaleciendo el vínculo especial que lo une a su gente.

El público ya espera con entusiasmo cada una de sus presentaciones, donde podrán disfrutar de sus grandes éxitos y celebrar junto a él esta esperada vuelta a los escenarios. Sin duda, "Gracias Dominicanos" será una gira inolvidable que consolidará a Héctor Acosta como una de las figuras más queridas de la música dominicana.