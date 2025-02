La actriz dominicana refuerza su camino al Óscar con un papel aclamado en la película de Jacques Audiard.

Los Ángeles, 23 de febrero de 2025 – La actriz de origen dominicano Zoé Saldaña sumó otro triunfo a su carrera al recibir el premio a la Mejor Actriz de Reparto en la 31ª edición de los Screen Actors Guild Awards (SAG) por su destacada interpretación en la película *Emilia Pérez*. La ceremonia, celebrada este domingo en el icónico Shrine Auditorium de Los Ángeles, reconoció el talento de Saldaña en un papel que ya le ha valido premios como el Globo de Oro y el BAFTA.

En *Emilia Pérez*, dirigida por el aclamado cineasta francés Jacques Audiard, Saldaña interpreta a Rita, una abogada que asiste a un narcotraficante mexicano en su transición de género. Su actuación, descrita como “poderosa y conmovedora” por la crítica, ha sido clave para el éxito de la cinta, que también compite en la categoría de Mejor Reparto en los SAG Awards.

Un papel transformador

El personaje de Rita ha permitido a Saldaña explorar nuevas facetas de su talento, consolidándose como una de las actrices más versátiles de Hollywood. “Este premio no es solo mío, es de todo el equipo que hizo posible *Emilia Pérez*”, expresó la actriz al recibir el galardón. “Rita es un personaje que me desafió y me inspiró, y estoy profundamente agradecida por la oportunidad de darle vida”.

La película, que combina drama, crimen y temas de identidad de género, ha sido elogiada por su narrativa audaz y su enfoque en personajes complejos. Junto a Saldaña, el elenco incluye a Karla Sofía Gascón, Selena Gomez y Adriana Paz, quienes también han recibido elogios por sus interpretaciones.

Camino al Óscar

La victoria de Saldaña en los SAG Awards refuerza su posición como una de las principales contendientes en la próxima ceremonia de los Premios Óscar, donde está nominada en la misma categoría. Históricamente, los SAG han sido un indicador clave de los posibles ganadores en los Óscar, lo que aumenta las expectativas para la actriz.

Saldaña, conocida por su participación en franquicias como *Avatar* y *Guardianes de la Galaxia*, ha demostrado con *Emilia Pérez* que su talento trasciende los géneros y los límites del cine comercial. Su interpretación de Rita no solo ha capturado la atención de la crítica, sino que también ha resonado con audiencias de todo el mundo.

Un año de reconocimientos

El 2025 ha sido un año excepcional para Saldaña, quien ha acumulado premios y nominaciones por su trabajo en *Emilia Pérez*. Además del SAG, el Globo de Oro y el BAFTA, su nombre suena con fuerza en las quinielas del Óscar, donde competirá con otras actrices destacadas en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

El éxito de la película también ha puesto en relieve la importancia de contar historias diversas y complejas en el cine contemporáneo. *Emilia Pérez* no solo es un logro artístico, sino también un reflejo de la evolución del cine hacia narrativas más inclusivas y desafiantes.

Celebración en Los Ángeles

La ceremonia de los SAG Awards reunió a lo más destacado de Hollywood, con un elenco de *Emilia Pérez* que brilló tanto en la alfombra roja como en el escenario. Saldaña, elegante y emocionada, dedicó su premio a su familia, equipo y a todas las personas que se identifican con la lucha por la autenticidad y la aceptación.

Con este nuevo galardón, Zoe Saldaña no solo celebra un triunfo personal, sino que también reafirma su lugar como una de las actrices más talentosas y respetadas de su generación. Ahora, todos los ojos están puestos en los Óscar, donde podría coronar un año inolvidable con el premio más codiciado de la industria.