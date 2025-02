La cantante colombiana espera reprogramar el espectáculo tras su recuperación

Santo Domingo.— La reconocida cantante colombiana Shakira se vio obligada a posponer su concierto programado para este domingo 16 de febrero en el Estadio Nacional de Lima, Perú, debido a una inesperada hospitalización por un problema abdominal. La artista, de 48 años, compartió la noticia a través de sus redes sociales, expresando su pesar por no poder presentarse ante sus seguidores peruanos.

En un comunicado difundido en sus cuentas oficiales, Shakira detalló: “Lamento informarles que anoche tuve que acudir a la sala de emergencias por un problema abdominal y actualmente me encuentro hospitalizada”.

Además, añadió: “Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”. Estas declaraciones reflejan la seriedad de su condición y la imposibilidad de llevar a cabo el espectáculo previsto.

La intérprete de éxitos como “La Tortura” y “Hips Don’t Lie” arribó a Lima el sábado, marcando su primera visita a la ciudad en más de una década

Su llegada generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes se congregaron en el aeropuerto para darle una cálida bienvenida. Videos compartidos en sus redes sociales muestran a cientos de fanáticos vitoreando y mostrando su apoyo incondicional.

A pesar de la situación, Shakira manifestó su esperanza de una pronta recuperación. “Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, expresó la cantante, dejando abierta la posibilidad de reprogramar el concierto en una fecha cercana. Sin embargo, enfatizó que esta decisión dependerá de la evolución de su salud y de las indicaciones médicas.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú emitió un comunicado recordando al promotor del evento, “A23 Live Entertainment S.A.C.”, la obligación de proporcionar a los consumidores toda la información pertinente.

Esto incluye la posibilidad de reprogramar el concierto o la devolución del monto de las entradas en un plazo razonable. Indecopi también puso a disposición del público diversos canales de atención para consultas y reclamos, como el correo [email protected], la plataforma Reclama Virtual y los números telefónicos 224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 (provincias).

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran” de Shakira comenzó la semana pasada en Brasil, con presentaciones en Río de Janeiro y São Paulo. El siguiente concierto está programado para el lunes en Lima, aunque su realización dependerá del estado de salud de la artista. Posteriormente, la gira continuará en Colombia a partir del 20 de febrero. Este tour es en apoyo a su más reciente álbum, que incluye el éxito “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” y que le valió el premio al Mejor Álbum de Pop Latino en los Grammy 2024.

Los fanáticos de Shakira han expresado su preocupación y apoyo a través de las redes sociales, enviándole mensajes de pronta recuperación y destacando su deseo de verla nuevamente en el escenario. La artista, conocida por su energía y entrega en cada presentación, ha agradecido las muestras de cariño y aseguró que su equipo está trabajando para reprogramar el concierto lo antes posible.

Mientras tanto, se recomienda a los asistentes al concierto mantenerse informados a través de los canales oficiales de Shakira y de los organizadores del evento para conocer las actualizaciones sobre la nueva fecha y los procedimientos a seguir en relación con las entradas adquiridas. La salud de la artista es primordial, y tanto ella como su equipo están comprometidos en ofrecer un espectáculo de calidad una vez que se encuentre en óptimas condiciones.

Este incidente resalta la importancia de la comunicación transparente entre los artistas, los organizadores y el público, garantizando que los fanáticos estén informados y se tomen las medidas adecuadas para atender cualquier inconveniente que pueda surgir en eventos de gran magnitud.