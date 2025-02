La organización política reclama claridad sobre el impacto de fondos internacionales

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha solicitado una explicación detallada sobre el uso de los fondos otorgados por la USAID a Participación Ciudadana, cuestionando si estos recursos han influido en la política nacional, especialmente durante el proceso electoral de 2020.

En una rueda de prensa encabezada por Johnny Pujols, secretario general del PLD, junto a otros miembros del Comité Político, el partido expresó su preocupación por las denuncias basadas en documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos.

El PLD destacó que este reclamo es un derecho legítimo de la ciudadanía y no debe interpretarse como un ataque.

“El PLD no ha señalado ni acusado a periodistas, comunicadores ni a ninguna persona en particular. No practicamos la difamación, pero tampoco aceptaremos ser objeto de ella”, afirmó Pujols.

Participación ciudadana debe rendir cuentas sobre el uso de fondos

El PLD criticó que Participación Ciudadana no haya respondido de manera clara y transparente a las preguntas sobre el uso de los fondos de USAID.

“Han mantenido un discurso de constante ataque contra el PLD, pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿en qué se utilizaron estos fondos y quiénes se beneficiaron?”, cuestionó el partido.

El PLD exigió que se publiquen los destinatarios específicos de los fondos recibidos desde 2015, los programas y actividades financiados, así como los criterios de distribución y su impacto en la política dominicana.

“Si no hay nada que ocultar, no debería haber resistencia en presentar los documentos y detalles correspondientes”, sostuvo el partido.

Transparencia como estándar universal para fortalecer la democracia

El PLD subrayó que la transparencia no puede ser selectiva y debe ser un estándar universal para todas las instituciones. “Lo que está en juego es la confianza en las instituciones. La democracia y la confianza ciudadana exigen respuestas claras”, concluyó el partido.

Finalmente, el PLD reiteró que no busca confrontación, sino unirse a la sociedad dominicana en la exigencia de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de recursos que podrían influir en la vida política del país.