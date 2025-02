El ministro de Defensa Boris Pistorius alemán rechaza declaraciones del vicepresidente de EE.UU.

Múnich, Alemania. – La tensión entre Alemania y Estados Unidos se ha intensificado tras el discurso del vicepresidente estadounidense JD Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde afirmó que la libertad de expresión en Europa está “en retroceso” y comparó la situación del continente con regímenes autoritarios.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, respondió con contundencia, calificando las declaraciones de Vance como “inaceptables”. “Si le he entendido bien, ha comparado Europa con regímenes autoritarios. Eso no es aceptable. Ésta no es la Europa en la que yo vivo”, expresó Pistorius, rechazando la visión del vicepresidente estadounidense.

Un debate sobre democracia y libertades en Europa

El discurso de Vance fue bien recibido por sectores de la ultraderecha alemana, en particular por el partido Alternativa para Alemania (AfD), lo que generó aún más polémica. Según el vicepresidente estadounidense, Europa está reprimiendo “políticas alternativas” y limitando la expresión de minorías discrepantes, una afirmación que Pistorius desestimó de inmediato.

“La democracia no significa que una minoría vociferante pueda decidir qué es la verdad. La democracia debe ser capaz de defenderse de los extremistas. Por ello, quiero contradecir y oponerme explícitamente a la afirmación que el vicepresidente ha sugerido aquí: que nuestra democracia oprime y silencia a las minorías”, afirmó el ministro alemán.

Baerbock rechaza injerencias en la política alemana

Las declaraciones de Vance no fueron el único punto de fricción. Antes de su discurso, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, había criticado sus comentarios previos en los que insinuaba la posibilidad de cooperación con AfD, interpretándolos como una injerencia en la política nacional alemana.

“Los únicos que deciden las elecciones parlamentarias alemanas, como en cualquier democracia, son y serán los votantes alemanes”, enfatizó Baerbock, en una clara referencia a intentos anteriores de influencia extranjera en la política alemana, como los comentarios del asesor de Donald Trump, Elon Musk.

Críticas desde Estados Unidos

Las declaraciones de Vance también han generado controversia dentro de la delegación estadounidense. El senador demócrata Andy Kim, quien acompañó al vicepresidente en la conferencia, lamentó la falta de enfoque en temas clave como Rusia, Ucrania y China, y advirtió sobre las posibles consecuencias del discurso.

“No habló de Rusia, Ucrania ni China. Solo criticó a nuestros aliados. Sus palabras envalentonarán a los adversarios de EE.UU., quienes lo verán como una ‘luz verde’ para actuar mientras Estados Unidos está distraído y dividido”, afirmó Kim.

La Conferencia de Seguridad de Múnich, un foro clave para la diplomacia internacional, ha evidenciado una creciente división entre Estados Unidos y sus aliados europeos, particularmente en un contexto donde la unidad transatlántica es fundamental para abordar los desafíos globales.