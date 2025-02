La Vega vibró al ritmo de la música urbana en la segunda salida del carnaval

LA VEGA, RD. – El Carnaval Vegano 2025 desbordó energía y pasión este domingo con una espectacular jornada que combinó tradición y música urbana. Miles de asistentes disfrutaron del desfile de comparsas, carrozas y personajes que recorrieron las principales calles de la ciudad, culminando con un esperado concierto protagonizado por Amenazzi y Secreto.

El primero en encender la fiesta fue Amenazzi, quien subió al escenario de la avenida Pedro A. Rivera a las 8:00 p.m. y puso a bailar a la multitud con sus éxitos “Solo”, “Ebrio”, “Baby” y “Rulay”. Con su carisma y potente interpretación, el artista logró conectar con el público juvenil, que coreó cada una de sus canciones.

Más tarde, el turno fue para Secreto “El famoso biberón”, quien llevó la emoción al máximo con un repertorio de éxitos que incluyó “Verde”, “Yo me enamoré”, “Ya me puedo morir” y “De amor nadie se muere”. Antes de despedirse, el artista expresó su cariño por la ciudad: “Amo La Vega, porque este pueblo me ha apoyado desde el primer día de mi carrera. ¡Arriba el Carnaval Vegano!”.

La celebración, que contó con la participación de más de 180 grupos carnavalescos, continuará los domingos 16 y 23 de febrero, con su gran cierre el jueves 27. El evento es organizado por el Ayuntamiento Municipal de La Vega, el Comité del Carnaval Vegano (Cocave), la Unión Carnavalesca Vegana (Ucave) y Heriberto Medrano Holding Group.

Para quienes no puedan asistir en persona, el Carnaval Vegano es transmitido en vivo a través de Canal 105, Súper K, Radio La Vega y Radio Olímpica, además de las 14 emisoras del Grupo Medrano en todo el país. También llega a nivel nacional e internacional por Microvisión (Canal 10) de Telecable Central y Luna TV (Canal 25) en Santiago.

Con una combinación perfecta de cultura, música y diversión, el Carnaval Vegano 2025 sigue consolidándose como una de las festividades más esperadas y vibrantes de la República Dominicana.