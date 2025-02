El periodista rechaza acusaciones de vínculos con la USAID y reta a sus detractores a probarlo.

Santo Domingo.- Marino Zapete, periodista veterano con 37 años de experiencia, se ha visto recientemente en el ojo del huracán debido a una campaña difamatoria lanzada en su contra en las redes sociales.

Las acusaciones que lo vinculan con pagos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) han generado un torrente de reacciones, pero Zapete no ha dudado en responder con firmeza.

El periodista, conocido por su lucha contra la corrupción y su valentía al enfrentar poderes establecidos, ha sido objeto de una serie de ataques que, según él, provienen de sus enemigos políticos dentro de la Fuerza del Pueblo (FP) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Además, señala que varios personajes vinculados a casos de corrupción, así como personas influyentes en las redes sociales, se han sumado a esta campaña de difamación.

Zapete no solo ha rechazado de forma tajante las imputaciones, sino que ha ofrecido un desafío sin precedentes. “Pagaré un millón de pesos por cada centavo que me puedan probar que he recibido de la USAID”, declaró en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter). El veterano periodista asegura que la campaña contra él es parte de un intento orquestado por fuerzas políticas para desacreditar su nombre y reputación.

El comunicador también ha aprovechado para recalcar su absoluto compromiso con la verdad y la integridad profesional. “Todos los que han participado en esa campaña, produciendo o difundiendo esos infundios, tendrán que probar lo que han dicho ante los tribunales”, afirmó Zapete, dejando claro que no tolerará difamaciones y que está dispuesto a enfrentar cualquier acusación legal.

Además, Zapete ha dejado entrever que este ataque mediático contra su persona tiene implicaciones políticas más amplias, relacionadas con los intereses de figuras de la política dominicana que no están de acuerdo con su trabajo periodístico y su crítica a la corrupción.

El periodista también destacó el contexto de su acusación, al señalar que quienes lo atacan tienen intereses en deslegitimar a aquellos que defienden la libertad de expresión y el acceso a la información veraz.

A través de su perfil en las redes sociales, Zapete también ha expresado su solidaridad con otros periodistas dominicanos que han sido injustamente atacados, como Huchi Lora y Edith Febles, a quienes considera víctimas de la misma campaña de difamación orquestada por sectores extremistas ultranacionalistas..

En este sentido, Zapete ha destacado que la cobertura periodística sobre el tema migratorio y las relaciones entre los dos países no ha sido influenciada por intereses políticos o económicos, sino que ha respondido a un compromiso con la verdad y la búsqueda de la armonía binacional.

Zapete también se ha pronunciado sobre los fondos destinados por la USAID a la República Dominicana, aclarando que la gran mayoría de estos fondos no están orientados a Haití, sino a proyectos que benefician a toda la población dominicana, como el sector salud, la educación y el desarrollo comunitario.