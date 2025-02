Nueva evidencia sugiere que los primates pueden identificar la ignorancia ajena

Un estudio reciente ha demostrado que los simios poseen una habilidad cognitiva avanzada: pueden identificar cuándo un compañero carece de información y actuar en consecuencia. Este descubrimiento desafía la noción de que la "teoría de la mente" es exclusiva de los humanos.

Investigadores del Grupo de Orígenes Cognitivos y Sociales de la Universidad Johns Hopkins han demostrado que los bonobos pueden señalar información a humanos cuando estos desconocen la ubicación de una golosina.

Durante los experimentos, los simios observaban cómo una persona colocaba una recompensa debajo de un vaso y notaban si el humano tenía o no conocimiento de su ubicación.

Si el investigador sabía dónde estaba la golosina, los bonobos esperaban pacientemente. Sin embargo, cuando el humano no tenía esta información, los simios señalaban activamente la ubicación correcta.

Uno de los participantes, Kanzi, un bonobo de 43 años, destacó por su entusiasmo al señalar repetidamente el vaso correcto. Sus gestos y golpeteos en la mesa reflejaban una clara intención comunicativa.

"Sus dedos apuntaban directamente a través de la malla: estaba claro lo que intentaban comunicar", explicó Chris Krupenye, coautor del estudio.

Un vínculo evolutivo con la cognición humana

Este experimento, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), proporciona evidencia de que los simios pueden rastrear la ignorancia de otros individuos y ajustar su comportamiento en consecuencia.

Esta capacidad es clave en la cooperación, la comunicación y el trabajo en equipo, fundamentales en la evolución de la inteligencia humana.

"Muchos creen que la teoría de la mente está ausente en los animales, pero este trabajo demuestra los ricos fundamentos mentales que compartimos con otros primates", señaló Krupenye.

Según los investigadores, estas habilidades podrían haberse desarrollado hace millones de años en un ancestro común entre simios y humanos.

Nuevas investigaciones explorarán la comunicación intencional de los simios

El equipo de Johns Hopkins planea continuar investigando cómo los simios perciben las mentes de otros individuos. Quieren determinar si los primates no solo buscan modificar el comportamiento de sus compañeros, sino también influir en su estado mental.

"Este estudio confirma que los simios comunican información de manera estratégica, pero aún queda por explorar si también intentan modificar las creencias de sus interlocutores", afirmó Luke Townrow, coautor del estudio.

Estos hallazgos abren nuevas puertas para comprender mejor la evolución de la cognición y el lenguaje, revelando que los simios tienen una capacidad de percepción social más sofisticada de lo que se pensaba anteriormente.