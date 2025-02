El presidente sabía, desde el último semestre del año pasado, que tenía que hacer cambios importantes en su gabinete.

Un amigo me preguntó, ¿qué te parecen los cambios realizados por el presidente Luis Abinader? No lo sé en realidad. Creo que era necesario producirlos. Un gobierno nuevo, con apenas meses de instalado, parecía viejo, cansado. Era necesario relanzar el gobierno, darle un aire de frescura y juventud, aunque los nuevos funcionarios sean viejos o no estén debidamente preparados ni tengan mucha experiencia de Estado.

El presidente sabía, desde el último semestre del año pasado, que tenía que hacer cambios importantes en su gabinete. Muchos funcionarios no estaban funcionando como demandaban las circunstancias. Muchos se acomodaron en sus cargos, otros se endiosaron y comenzaron a ver a sus antiguos compañeros de partido por encimadel hombro, no tomaban llamadas telefónicas, no devolvían mensajes ni atendían la solicitud de empleo de las bases que reclamaban ser nombrados en la administración pública.

Pienso que aún faltan algunos nombramientos. Compañeros que no fueron designados en el primer mandato, pese al trabajo realizado durante la campaña electoral, tanto del 2020 como del 2024. Hay gente desesperada esperando en el banco para lanzar, aunque sea una entrada del partido.

El presidente Abinader ya cumplió con muchos de sus compañeros de partido que estuvieron a su lado desde el primer día. Algunos lo hicieron mal, otros bien. Unos se corrompieron, otros no.

Este es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader, así lo consignará la historia cuando salga del poder. Al mandatario le quedan menos de cuatro años en el poder. Procura dejar un legado de bienestar, una impronta de prosperidad y progreso para todos los dominicanos, que el tiempo no pueda borrar.

Este no es el gobierno de ningún funcionario, este es el gobierno de Luís Abinader. Y tiene que cuidarlo y protegerlo a toda costa, sacrificando a todo el que haya que sacrificar, cancelar o destituir al que haya que sacar del gobierno por corrupción o deslealtad o cualquier acto reñido con la ética y la moral. Repito: este es el gobierno de Luis Abinader, no de ningún funcionario. Así lo consignará la historia.

La historia dirá: en el gobierno de Luís Abinader se combatió el narcotráfico como en ningún otro gobierno; en el gobierno de Luís Abinader se combatió y se castigó la corrupción; el gobierno de Luís Abinader se caracterizó por la transparencia y el respeto por la ley, entre otras cosas.

En una ocasión le aconsejé al presidente Abinader: “No designe a nadie que no puedas destituir porque te genere una crisis de gobernabilidad. Todos los funcionarios, por grandes o pequeños que sean, ricos o pobres, dirigentes prominentes del PRM, dependen de ti. Todos dependen de ti, el que tiene el poder de nombrar y de quitar, constitucionalmente, eres tú”.

Nadie está por encima del presidente de la República. Él es el primero entre todos sus iguales. Es la razón por la que siempre he considerado que ningún funcionario debe tener un salario más alto que el del jefe del Estado, porque es el soberano, el pueblo, que lo elige, los demás no son elegidos, son nombrados precisamente por el presidente.

Aplaudo los cambios realizados por el presidente. Faltan otros. Los espero impacientemente. Confío en que los nuevos funcionarios no traicionarán la confianza que el presidente Abinader ha depositado en ellos, que actúen con transparencia y honestidad en beneficio del pueblo dominicano.

