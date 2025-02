El director de orquesta agradece al presidente Luis Abinader por su nuevo rol.

Santo Domingo, RD. – Este domingo, el reconocido director de orquesta y músico dominicano Amaury Sánchez agradeció al presidente Luis Abinader por su reciente designación como viceministro de Creatividad y Participación Popular en el Ministerio de Cultura. Este cargo es clave en la nueva estrategia gubernamental que busca expandir y diversificar las políticas culturales a nivel nacional, llevando el arte a comunidades más allá de la capital.

“Le agradezco al presidente Abinader por confiar en nosotros para seguir aportando al cambio que impulsa desde su llegada a la presidencia”, expresó Sánchez durante una breve declaración. En su mensaje, destacó que la reestructuración del sector cultural en el país tiene como principal objetivo “llevar el arte a cada rincón de la nación”, especialmente a aquellas regiones donde la presencia cultural es aún incipiente.

Enfoque en la descentralización cultural y la formación artística

Con una vasta trayectoria en la música sinfónica y la gestión cultural, Sánchez destacó que su gestión se enfocará en promover proyectos comunitarios que fomenten la formación artística en las provincias. “No se trata solo de grandes teatros en la ciudad, sino de crear oportunidades en lugares donde antes no existían”, explicó. Este enfoque resalta su compromiso con la democratización de la cultura y el impulso de la creatividad en todas las partes del país.

Una trayectoria de éxito y compromiso con la cultura

Antes de asumir este importante cargo, Amaury Sánchez se desempeñaba como asesor cultural del Poder Ejecutivo, donde coordinó diversos programas de formación musical dirigidos a jóvenes en todo el país. Además, su vínculo con la política también es notable, siendo miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), partido al que pertenece, y actualmente ocupando el puesto de Secretario Nacional de Cultura de dicha organización.

Este perfil político y su experiencia en la gestión pública fueron factores claves que contribuyeron a su nombramiento. La confianza del presidente Abinader en su capacidad para manejar los desafíos del sector cultural refleja un compromiso con la continuidad y expansión de las políticas de inclusión cultural que se han venido implementando en su gobierno.

Un legado cultural de más de 40 años

Nacido en Santo Domingo el 22 de julio de 1963, Amaury Sánchez es licenciado en música por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Su carrera, que abarca más de cuatro décadas, lo ha convertido en una de las figuras más influyentes de la escena cultural dominicana. Como percusionista, compositor y director de orquesta, ha dejado su huella en importantes producciones teatrales y conciertos internacionales.

Entre sus logros más destacados se encuentran la fundación de la Orquesta Santo Domingo Pops y la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, así como la dirección artística de producciones emblemáticas como La Bella y la Bestia (2006), Jesucristo Superstar (2003), Evita (2004), Cats (2009), e In the Heights (2014), que le valió el prestigioso Premio Soberano. Su trabajo también se ha caracterizado por la fusión de la música clásica con ritmos populares, como en el caso de su proyecto Bachata On Classics (2021).

Proyectos recientes y premios

En los últimos años, Sánchez ha continuado innovando en la escena musical dominicana con producciones como Grease (2023) y Rock Sinfónico (2022), ambos aclamados por el público y la crítica. Además, Rock of Ages (2024) se alzó con el Premio Soberano al Mejor Musical, consolidando aún más su legado en el teatro musical.

Un compromiso con la educación y la cultura popular

A lo largo de su carrera, Amaury Sánchez ha demostrado un profundo compromiso con la educación artística y el acceso de la población a las manifestaciones culturales. Sus iniciativas incluyen talleres comunitarios, la internacionalización de producciones y colaboraciones con grandes figuras de la música como Plácido Domingo y Andrea Bocelli.

Con su nueva designación, Sánchez asume el reto de continuar democratizando la cultura en la República Dominicana, y su gestión promete ser fundamental para consolidar el arte como una herramienta de desarrollo social y cultural en todo el país.