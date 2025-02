Billie Eilish, Taylor Swift y Chappell Roan brillan en la noche más esperada de la música.

La 67ª edición de los Premios Grammy, que se celebra este 2 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, promete ser una noche inolvidable. Beyoncé, la reina indiscutible de la música, lidera las nominaciones con 11 candidaturas, consolidándose como la artista más nominada de la edición. Tras ella, Billie Eilish, Taylor Swift y Chappell Roan brillan con múltiples opciones a premio en una ceremonia que combina talento, innovación y solidaridad.

La gala, presentada por el cómico Trevor Noah, no solo busca celebrar lo mejor de la música, sino también recaudar fondos para la lucha contra los incendios que han afectado gravemente a California. Aunque la fecha no se ha modificado, a diferencia de los Oscar, el evento promete ser un espectáculo cargado de emociones y actuaciones memorables.

Beyoncé, Billie Eilish y Taylor Swift: las reinas de la noche

Beyoncé, con su álbum Cowboy Carter, opta a premios en categorías como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. Su tema TEXAS HOLD 'EM ha sido uno de los más aclamados del año, y su presencia en la gala es una de las más esperadas.

Billie Eilish, por su parte, acumula siete nominaciones, incluyendo Álbum del Año por Hit me hard and soft y Canción del Año por Birds of a feather. La joven artista sigue demostrando por qué es una de las voces más influyentes de su generación.

Taylor Swift, quien se ha convertido en la mujer más nominada al Disco del Año, suma cinco candidaturas, entre ellas por su álbum The Tortured Poets Department y su colaboración con Post Malone, Fortnight. Swift sigue rompiendo récords y consolidándose como un ícono de la música contemporánea.

Chappell Roan y Sabrina Carpenter: las revelaciones del año

Chappell Roan, con su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, y Sabrina Carpenter, con Short n' Sweet, son dos de las artistas noveles que más han destacado este año. Ambas compiten en categorías como Mejor Artista Novel y Álbum del Año, demostrando que el futuro de la música está en buenas manos.

Actuaciones estelares y música hispana en escena

La noche estará animada por actuaciones de artistas como Shakira, quien también compite en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino con Las mujeres ya no lloran. Junto a ella, Sabrina Carpenter, Billie Eilish y Charli XCX prometen llevar el escenario a otro nivel.

Aunque no hay artistas españoles nominados este año, la música hispana está bien representada. Además de Shakira, Anitta, Luis Fonsi, Kany García y Kali Uchis compiten por el premio al Mejor Álbum de Pop Latino, demostrando la diversidad y riqueza de la música en español.

Una noche para recordar

Los Grammy 2025 no solo premian a los mejores de la industria, sino que también celebran la capacidad de la música para unir y sanar. Con Beyoncé como protagonista y una lista de nominados que incluye a las mayores estrellas del momento, esta edición promete ser una de las más emocionantes de la historia.