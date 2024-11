Una producción con sonidos tropicales y balada y el estilo distintivo de cada artista.

SANTO DOMINGO.- Reforzando su apuesta al merengue, así como a la unión entre artistas dominicanos, Techy Fatule y Miriam Cruz se unen en una nueva versión de “Las pequeñas cosas”, en la cual, además, convergen sonidos tropicales y balada y el estilo distintivo de cada artista.

El icónico merengue que definió la carrera de Miriam en los 80’s con Las Chicas del Can viene a unir dos generaciones, bajo la producción de Techy en co producción con Virgilio Feliz, y distribuido por La Oreja Media Group.

“Este merengue quería hacerlo hace mucho tiempo, un homenaje a Miriam Cruz que siempre me ha apoyado y se dio la oportunidad de hacerlo juntas y decidimos que fuera una de las canciones más icónicas, siendo esta una de las que yo cantaba en mi repertorio versión rock en mis inicios cuando me presentaba en bares y restaurantes”, detalló la intérprete nominada al Latin Grammy con “Que me quedes tú”.

Esta poderosa reinterpretación fusiona la emotividad de Techy y la fuerza inconfundible de Miriam, conectando generaciones y celebrando el valor de los pequeños momentos en la vida y el amor. Además, busca reflejar la historia que cuenta de principio a fin agregando cambios significativos, arreglos de cuerda y una mezcla en Dolby Atmos que te sumerge en cada detalle de la grabación, ofreciendo una experiencia auditiva envolvente.

Techy agregó que esta colaboración es un gran paso en su carrera. “Recibir el apoyo, amistad y consejo de una mujer que es un ícono y que ella decida hacer conmigo esta versión de su canción me hace sentir muy privilegiada”, sostuvo.

Asimismo, el videoclip de “Las pequeñas cosas” inmortaliza la grabación de esta nueva versión en el estudio, reflejando la unión entre ambas artistas.

El sencillo, de la autoría de Amanda Miguel, Graciela Beatriz Carballo y Miguel Atilio Boccadoro Hernández, está disponible en todas las plataformas digitales como YouTube, Apple Music, Spotify, Amazon Music, entre otras.