“Eso es un acto terrorista. Si los países que brindan apoyo a Haití no declaran a estas bandas como terroristas, entonces no sé qué más esperar. Estas son bandas que disparan contra un avión con ciudadanos inocentes a bordo. No hay otra forma de calificarlo”, afirmó Abinader, destacando la importancia de que la comunidad internacional actúe de manera inmediata.