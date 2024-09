Informe resalta desempeño económico en julio de 2024

Santo Domingo. – El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana ha publicado el informe “Situación Macroeconómica agosto 2024 Edición especial: Desempeño Territorial”. Este documento destaca que las remesas alcanzaron un valor de US$ 921.9 millones en julio, donde la región Ozama recibió el mayor flujo, representando el 46.5% (US$ 428.7 millones) del total nacional y mostrando una tasa de crecimiento de 7.6% respecto al mismo mes de 2023.

El informe, elaborado por la Dirección de Análisis Macroeconómico (DAM) del Viceministerio de Análisis Económico y Social (VAES), señala que la región Norte continúa con el 36.6% del total de remesas, equivalente a US$ 337.4 millones y un incremento interanual de 0.4%.

Entre los principales receptores de remesas se encuentran el Distrito Nacional (38.1%) y las provincias de Santiago (12.1%), Santo Domingo (8.4%), Duarte (4.6%) y La Vega (3.8%).

Durante julio de 2024, se recibieron US$ 85.4 per cápita en remesas familiares a nivel nacional. La región Ozama registró el mayor flujo de remesas por habitante, con un valor de US$ 102.8, seguida por la región Norte con US$ 97.2. En contraste, la región Este tuvo el menor ingreso per cápita por concepto de remesas familiares, totalizando US$ 49.2 por habitante.

En cuanto al panorama empresarial, el informe destaca que en 2023, alrededor de la mitad de las empresas registradas a nivel nacional se encuentran en la región Ozama, con el Distrito Nacional acogiendo el 33.1% de los negocios formales del país. La región Norte concentra el 34.9% de las empresas, la mayoría ubicadas en la provincia de Santiago (15.4%).

La región Este conforma el 9.1% de las empresas, destacando la provincia de La Altagracia (4.3%). Solo el 6.0% de los negocios formales están registrados en la región Sur, principalmente en la provincia de San Cristóbal (2.6%). En total, el 69.6% de las empresas se ubican en el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo y La Altagracia.

Respecto a las exportaciones, durante el período enero-julio de 2024, se totalizaron US$ 7,492.7 millones, despachándose en gran parte por los puertos y aeropuertos de la región Ozama (US$ 6,207.7 millones). Las importaciones alcanzaron US$ 17,306.2 millones en el mismo período, donde el 92.8% se recibió a través de las colecturías de la región Ozama (US$ 16,053.6 millones).

El ingreso de pasajeros no residentes también mostró cifras significativas. Entre enero y julio de 2024, ingresaron al país un total de 6.9 millones de pasajeros por vía aérea y marítima. El 49.2% de estos pasajeros ingresaron por la región Este, principalmente a través de la provincia La Altagracia, que recibió 3.1 millones de pasajeros.

Las regiones Norte y Ozama recibieron 2.3 millones y 1.2 millones de pasajeros no residentes, respectivamente, destacando las provincias de Puerto Plata (1.7 millones) y Santo Domingo (1.2 millones). La región Sur recibió 4,869 personas, de las cuales 378 ingresaron vía el Aeropuerto María Montez y 4,491 por el Puerto de Cabo Rojo.

En materia de gasto público durante el periodo de enero a julio de 2024, la región Sur fue la de mayor ejecución respecto al monto asignado en el presupuesto inicial, alcanzando el 82.9% del total. Le sigue la región Este con el 60.2% y la región Norte con un 56.2%. La región Ozama realizó operaciones de gasto ascendentes a RD$ 23,516.9 millones, equivalentes al 42.9% del gasto presupuestado.

El mercado laboral también presentó variaciones. La tasa de ocupación, que considera a la población ocupada o activamente trabajando, mostró mejoras en 2023 en las regiones Norte y Sur, con incrementos de 2.2 puntos porcentuales cada una en comparación con 2022.

En contraste, las regiones Ozama y Este registraron reducciones de 0.3 puntos porcentuales en el mismo período. La región Este presentó la mayor tasa de ocupación en el territorio nacional, indicando un mayor nivel de aprovechamiento de la fuerza laboral disponible.

Este informe proporciona una visión detallada del desempeño económico en las diferentes regiones del país. La preponderancia de la región Ozama en aspectos como remesas, comercio exterior y actividad empresarial resalta su importancia en la economía nacional. Sin embargo, el crecimiento en otras regiones indica una diversificación y oportunidades de desarrollo a nivel nacional.

Las cifras presentadas reflejan un crecimiento sostenido y apuntan hacia áreas de oportunidad y mejora en distintas regiones. La atención a estos indicadores es esencial para la formulación de políticas públicas que impulsen el desarrollo equilibrado y sostenible de la República Dominicana.