Espero que los Estados Unidos no continúen esta espiral decadente que nos presentan los dos partidos, dándonos a elegir entre cuál es el mal menor.

Creía que lo había visto todo en mi vida hasta que vi el discurso de Michelle Obama en la convención demócrata, donde apoyó la ideología trans con los inocentes hijos del pueblo estadounidense y del mundo.

No perderé tiempo discutiendo los hechos científicos, que están más que probados, pero sí diré que todos queremos la felicidad.

Sin embargo, eso no puede ser decidido por el Partido Demócrata y un grupo de personas que buscan confundir y dividir al pueblo americano y esparcir su ideología al resto del mundo occidental.

Los demócratas, y no los americanos, están obsesionados con la cultura woke y en crear un enfrentamiento entre los norteamericanos.

La vergonzosa declaración de Michelle Obama ha revelado la verdadera decadencia de los valores morales del gigante del norte.

No basta con estar al borde de la tercera guerra mundial o que se nos diga que los rusos y chinos son nuestros enemigos; ahora quieren destruir la familia y la sociedad de todos los países bajo su control.

Solo una persona enferma puede pensar que un niño tiene la capacidad de tomar una decisión tan importante solo porque esa es la visión de quienes han negado la ciencia de manera abismal.

En el discurso de Michelle, se cayó el velo, y podemos ver lo que era evidente: los demócratas tienen una agenda que quieren imponer en su visión de la sociedad. Todo es posible, y como Overton enunciará, es por etapas: hoy le cambiamos el sexo y mañana la pedofilia será normal.

Si los EE. UU. cayeran, solo sería un problema, pero cuando caigan, nos arrastrarán a todos a algo peor.

Sé que aquellos que lean esto pensarán que esa locura no llegará aquí, pero lo hará con la arritmia de la historia descrita por el profesor Bosh.

Debemos entender que la destrucción de la familia es la destrucción de la sociedad.

Si comienzan a operar a niños, a dar derechos a personas que no se los han ganado y a aceptar todas las perversiones, ¿creen que eso se quedará en la intimidad?

¿Creen que un hombre con barba que se percibe mujer quiere tener una vida normal? No nos engañemos; querrá más y normalizará cualquier depravación. Pensará que todo está bien y nada está mal, y tú dirás que no es tu problema hasta que llegue a tu hogar.

Nadie discute la libertad de vivir y elegir; lo que discutimos es que un niño no puede tomar una decisión sobre una sexualidad que no ha desarrollado en una sociedad donde se venden drag queens como un ejemplo moral.

Veamos los videos de una madre haciendo un media tour, donde dice que tiene sexo con su hijo; veamos los programas de radio representando actos sexuales explícitos al mediodía; veamos la banalización de la mujer y del amor, y cómo estamos como sociedad.

Y si alguien, escondiéndose detrás de la comunidad conservadora o liberal, se siente ofendido, les diré que creo en la libertad y que la depravación está en toda la sociedad, sin importar tu preferencia sexual.

Y que como vivimos en la evasion y para Jason y patricia, que no me salgan que se le malentendio y que eso no fue lo que quiso decir.

Y no estoy con Trump! Por Dios, esto no tiene que ver con politica es un problema mayor.

Despertemos y entendamos que, como dice mi amigo Richard, el que está en el estercolero no puede oler el hedor que hay a su alrededor.

