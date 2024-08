Demandan al ejecutivo por presunto fraude masivo de obras musicales y derechos de autor.

Miami, FL.- Un grupo de destacadas empresas musicales, J&N Records, LLC; J&N Publishing, LLC; 829Music Mundial, LLC y Mayimba Music, Inc., ha presentado una demanda contra Luis Alfredo Silverio, también conocido como Luigui Bleand, quien es el presidente ejecutivo de Harley Boys Entertainment. La denuncia se centra en un presunto esquema de fraude relacionado con la infracción de derechos de autor que habría perjudicado a estas compañías durante más de una década.

Según los documentos presentados ante el tribunal, Bleand, operando bajo el nombre comercial de Road Runner Entertainment, ha licenciado grabaciones de sonido no autorizadas a terceros durante años. Estas grabaciones, que no cuentan con la autorización correspondiente, han sido distribuidas a través de plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y Amazon, así como en diversas tiendas digitales, lo que ha generado ingresos ilícitos.

La demanda también alega que Bleand incurrió en fraude al registrar composiciones musicales bajo su nombre en sociedades de autor (PRO), con la intención de apropiarse de los derechos de obras que no le pertenecían. Esto le habría permitido licenciar estas composiciones a terceros y recaudar ingresos sin compensar a los compositores legítimos.

El esquema de fraude presuntamente operaba de manera continua, con Bleand moviendo su catálogo de un distribuidor digital a otro, según lo iba descubriendo. Entre los distribuidores digitales mencionados en la demanda se encuentran TuneCore, The Orchard y, más recientemente, ADA Latin. Sin embargo, Warner Latina y ADA Latin llegaron a un acuerdo que libera a Warner de cualquier responsabilidad en la demanda, dejando a ADA Latin fuera del proceso legal enmendado.

Tras su despido de ADA, Bleand se trasladó a un nuevo distribuidor digital con sede en Inglaterra, Ditto Ltd., donde supuestamente continuó publicando contenido no autorizado, violando así los derechos de los demandantes.

Los demandantes temen que este caso sea solo la "punta del iceberg", ya que han descubierto que Bleand también licenció una cinta maestra de 829Music Mundial a un sello discográfico en España, sin tener ningún derecho legítimo sobre ella.

La frustración de los demandantes ha sido constante, enfrentando numerosos obstáculos para identificar y detener las actividades fraudulentas de Bleand. Los distribuidores digitales, a menudo citando la privacidad de sus clientes, se han negado a proporcionar información sobre los infractores, dificultando el proceso de denuncia.

Tras la presentación de la demanda, los demandantes fueron contactados por Sound Royalties, una firma financiera que proporciona financiamiento a la industria musical sin apropiarse de los derechos sobre las obras. Sin embargo, sin que los demandantes lo supieran, Bleand había recibido un anticipo de $750,000 de Sound Royalties, que se recuperaría de las regalías de Warner, lo que complicó aún más la situación legal.

Además de las cintas maestras, la denuncia revela que en 2021 Bleand, a través de su empresa Renegade US, Inc., licenció obras de J&N Publishing a The Orchard Publishing, incluyendo composiciones que no le pertenecían. A pesar de que The Orchard renunció a todos los derechos sobre estas obras tras ser informados por J&N Publishing, los metadatos incorrectos que atribuyen las obras a Bleand aún persisten en varias plataformas de administración de regalías.

Los demandantes han tenido que recurrir a vías legales para proteger sus catálogos, enfrentando la resistencia de los distribuidores digitales a eliminar el contenido infractor. Esto es particularmente frustrante, dado que los demandantes cuentan con todos los registros de derechos de autor y contratos legítimos con los compositores y artistas involucrados.

La transición de la distribución de música física a digital ha eliminado muchas de las salvaguardias que existían anteriormente en la industria. En el pasado, cuando se imprimía un disco físico, se requería una cadena de títulos y licencias antes de proceder con la impresión. La revolución digital, si bien ha democratizado el acceso y reducido costos, ha permitido que este tipo de fraudes ocurran con mayor facilidad.

Este caso pone de relieve la necesidad de una mayor protección para los dueños de derechos y una diligencia debida más estricta por parte de los distribuidores digitales y otros administradores en la industria musical. La exposición y rendición de cuentas de estos malos actores es esencial para salvaguardar los derechos de los creadores de contenido.