No recuerdo si fue José Antonio Rodríguez, no lo sé, quien me dijo que Freddy Ginebra había nacido en el año 1944, que, por lo tanto, ya tenía, nada más y nada menos, que 80 años. (Pocos para una vida tan fructífera)

Freddy Ginebra sostiene que el deporte y el arte son la únicas salidas para los jóvenes dominicanos, para que puedan realmente expresarse.

Que nadie le pregunte, entonces cuántos años tiene, porque, como dijera el escritor portugués, los 80 ya no los tiene, los vivió. La pregunta es cuántos le quedan por vivir, que ojalá sean otros 80, aunque lo mejor sería clonarlo utilizando la Inteligencia Artificial, porque Freddy es de los que luchan toda la vida, lo cual lo hace imprescindible, como diría Silvio Rodríguez.

Le respondí que no, que Freddy nació en el año 1974, cuando creó Casa de Teatro, en el fragor de las luchas populares que su mayor esplendor político, cultural y social, durante los “Siete Días con el Pueblo”, convocados por la entonces poderosa Central General de Trabajadores (CGT), donde se dieron cita importantes artistas internacionales, como Mercedes Sosa, Víctor Manuel, Noel Nicola, Danny Rivera, el Topo, Pi de la Serra, Los Guaraguaos, Guadalupe Trigo, Lucecita Benítez, entre otros. Por los dominicanos recuerdo a Johnny Ventura, Cuco Valoy, Expresión Joven, Nueva Forma, Convite, donde resaltaron figuras desconocidas en ese momento como Chico González, Ramón Leonardo, autores de la memorable canción Francisco Alberto, entre otros.

En Casa de Teatro se presentaron muchos de los artistas protagonistas de los “Siete Días con el Pueblo” Eran años difíciles, de persecución política, represión, exilio y jóvenes vilmente asesinados. Para entonces Freddy era un joven valeroso, inquieto, con sensibilidad social, abogado, publicista, filólogo, entre muchas otras cosas. Apenas tenía 19 años cuando produjo y condujo su primer programa de televisión, “Cita con la Juventud”.

Casa de Teatro fue algo así como un sueño convertido en hermosa realidad con el pasar de los años. No hay en este país un poeta, cuentista, novelista, narrador, pintor, escultor, músico, cantante, que no haya pasado por Casa de Teatro, que no haya recibido el apoyo, la solidaridad, el cariño y el entusiasmo de Freddy Ginebra.

Sonia Silvestre, Luís -el Terror- Díaz, José Antonio Rodríguez, Manuel Jiménez, Víctor Víctor (Vitico) Adalgisa Pantaleón, Lenny, Claudio Cohen, Juan Luís Guerra, Carlos Luís, Yuyu Ramírez, Mónica Despradel, Diomary, Nini Cáffaro, D’ Oleo, entre muchos otros, le deben algo al duende del arte y la cultura, Freddy Ginebra, a quien tanto quiero.

En Casa de Teatro he ido, durante 50 años, a Festivales de Jazz, concurso de poesía, novela, cuentos, folklor, canto, etc.

Las puertas de Casa de Teatro siempre han estado abiertas al talento joven, a la creación artística.

(Que chulo sería que los hijos artísticos de Freddy Ginebra se reunieran para una feria artística y cultural en beneficio de Casa de Teatro, a propósito de los 50 años, entre los que pueden participar Juan Luis Guerra, José Antonio Rodríguez, Manuel Tejada, Maridalia Hernández, Roger Zayas Bazán, Adalgisa Pantaleón, Claudio Cohen, Diomary, entre otros)

Muchos no se imaginan cuanto le ha costado Casa de Teatro a Freddy Ginebra. Cuánto esfuerzos, sacrificio, entrega, alma y corazón. Muchos no saben, no se imaginan, lo que ha puesto ese hombre para que florezca y se desarrolle el arte y la cultura del pueblo dominicano, sin buscar riqueza personal. Caso extraño el de Freddy.

Un hombre capaz, estudioso, profesional de alto nivel, trabajador, que pudo haberse dedicado a los negocios, a forjar una fortuna, ocupar cargos importantes en el gobierno o en cualquier empresa. Sin embargo, decidió dedicar su vida a forjar la cultura en un país donde, ni siquiera los gobiernos creen en la cultura, ni en el arte, como eje transversal de una nación en desarrollo.

Freddy atravesó por una situación de salud muy delicada: cáncer de próstata. Por suerte fue descubierto y tratado con tiempo. ¡Su amigo y hermano José Antonio Rodríguez, que lo quiere entrañablemente, le escribió la canción “! ¡Vive” !, que la reina del merengue Milly Quezada convirtió en un himno de fe y esperanza, que lamento que juan Luis Guerra no la haya grabado incorporándola a su buen repertorio en los conciertos.

Quiero, como homenaje al extraordinario ser humano que es Freddy Ginebra, reproducir las letras de la canción ¡Vive!

A ti que te levantas temprano

Te miras al espejo y te mueres de la risa

A ti viejo sostén de ilusiones, palabras sin acento

Y caminos de dos vías

A ti que mil razones que te hacen feliz

A ti que para amar siempre has dicho que si

A ti que eres el bueno de los buenos, la mano que se extiende

Y llega al cielo

Vive que la vida te sonríe

Que te da los buenos días

Aunque llueva o se te caiga el mundo encima

Vive que la vida es una sola

Aunque guardes bajos llaves los papeles

Que aseguren tu parcela allá en la gloria.

A ti que frente al mar te cresen alas

Y sin más nubes que tus sueños va lloviendo la esperanza

A ti que un simple beso es un milagro

Y sin golpes en el pecho ya te sientes perdonado

A ti que ahí mil razones que te hacen feliz

A ti que para amar siempre has dicho que si

A ti que eres el bueno de los buenos

La mano que se extiende y llega al cielo.

Vive que la vida te sonríe

Que te da los buenos días

Aunque llueva o se te caiga el mundo encima

Vive que la vida es una sola

Aunque guardes bajo llave los papeles

Que aseguren tu parcela allá en la gloria.

Vive que de muerto solo sirves

Pa’los muertos de los vivos, esos mismos que no te dejan crecer

Vive, toma y deja que la vida no es tronco

Al que se tira y se recoge, de el debemos aprender

Vive que la vida te sonríe

Que te da los buenos días

Aunque llueva o se te caiga el mundo encima

Vive que la vida es una sola

Aunque guardes bajo llave los papeles

Que aseguren tu parcela allá en la gloria

(Vive) dile que digo yo

(Vive) dile al que está a tu lado

(Vive) dile que hay mucho amor

(Vive) Para dar, que la vida es buena

(Vive) ella es un don de Dios

(Vive) Vive, toma y deja

(Vive) da de ti lo mejor

(Vive) Vive la vida que es un regalo

(Vive) como la disfruto yo

(Vive) coje la alegría

(Vive) pa’que también en el dolor

(Vive) vive, vive

(Vive) para ser feliz

(Vive) aunque estemos lejos

(Vive) que la vida sigue!

(Vive) vive que la vida es dulce

(Vive) vive para dar amor

(Vive) vive que la vida es buena

(Vive) tan negra de cualquier color

(Vive) ay levanta tus manos

(Vive) ay cántale al señor

(Vive) oh que viva la vida

(Vive) que viva el amor!

Compuesta por: José Andrés Ron