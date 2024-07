Indica que los del PP no formaban parte de ninguna delegación de institución española

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -El PSOE ha exigido este domingo al PP "explicaciones inmediatas" de quién pagó el viaje de una delegación de sus parlamentarios a Venezuela para estar presentes durante las elecciones presidenciales que se celebran este domingo, algo que ha calificado de "show".

"Hemos asistido a un rápido viaje de ida y vuelta a Caracas de varios miembros del PP", explica el PSOE en un hilo en su cuenta de la red social X en referencia al viaje de nueve miembros del PP a los que las autoridades del país latinoamericano les impidieron salir del aeropuerto de Caracas el viernes y los enviaron en un avión de vuelta a Madrid unas horas más tarde.

"A pesar de que Venezuela se encuentra inmersa en un proceso electoral en el que ya hay en el país cientos de observadores internacionales debidamente acreditados de diferentes países, estos cargos del PP decidieron subirse al avión, sabiendo que no contaban con la autorización adecuada, para realizar una performance ridícula y tener que volver en el siguiente vuelo", señala el PSOE.

La formación que lidera Pedro Sánchez subraya que una vez "pasado el bochorno de los vídeos subidos a redes sociales por estos cargos y la triste imagen que han ofrecido, queda saber cómo se han pagado todos y cada uno de los billetes de avión, y si alguno de ellos ha sido sufragado con dinero público".

"El dinero de los impuestos de todos los españoles no está a disposición del PP para sus viajes particulares", resalta el PSOE, que recuerda que los representantes del PP no formaban parte de ninguna delegación de ninguna institución española, y habían sido comunicados que no contaban con el permiso para constituirse como observadores por decisión propia.

"Si los viajes de estos cargos del PP han sido sufragados con dinero público, estaríamos ante una utilización espuria de los impuestos de todos los españoles para una absurda fotografía en el aeropuerto de Caracas. Una imagen que puede haber salido muy cara a las arcas públicas", añade el PSOE.

Por eso, los socialistas reclaman "explicaciones inmediatas, los justificantes de pago y que el PP constate, sin dejar lugar a la duda, que no ha usado dinero público en este viaje a ninguna parte".