"La resistencia contra el nacionalsocialismo era necesaria porque la democracia de Weimar no tenía el apoyo que necesitaba", explicó Steinmeier. Hoy, en una democracia liberal, el compromiso sigue estando a la orden del día, agregó. "No al odio y la agitación y, desde luego, no a la violencia. La violencia destruye la democracia", subrayó.