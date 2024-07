El Instituto Tecnológico de Santo Domingo distingue al destacado gestor cultural, comunicador y fundador de Casa de Teatro por su invaluable aporte a la cultura dominicana.

Santo Domingo. – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) reconoció a Freddy Danilo Ginebra Giudicelli como Profesor Honorífico en una emotiva ceremonia que contó con la presencia de familiares, amigos y colegas. Esta distinción, la primera de su tipo otorgada por la universidad, celebra la destacada trayectoria de Ginebra como comunicador, escritor, periodista, actor y gestor cultural.

El reconocimiento coincidió con el cincuentenario de Casa de Teatro, centro cultural fundado por Ginebra en 1974, el cual ha jugado un papel fundamental en la promoción de las artes en la República Dominicana. “Me siento profundamente honrado al recibir esta distinción que me otorga la universidad INTEC, que no es solamente un tributo a mi persona, sino a todas las experiencias, enseñanzas y relaciones que han formado el tejido de mi vida. Recibir este honor de parte de una institución tan prestigiosa como INTEC, que he admirado y respetado durante tanto tiempo, es un verdadero privilegio”, expresó un emocionado Ginebra.

Freddy Ginebra, conocido cariñosamente como "El Duende", destacó la importancia de INTEC como un faro de luz que guía a muchos jóvenes hacia un futuro brillante, promoviendo la excelencia académica, la innovación y el compromiso social. En su discurso, creado con la ayuda de inteligencia artificial, exhortó a los estudiantes a soñar en grande y a vivir con autenticidad y amor, recordándoles que el mundo está lleno de posibilidades.

El rector de INTEC, Julio Sánchez Maríñez, destacó el papel de Ginebra como precursor del arte en la República Dominicana, mientras que el reconocido poeta y comunicador José Mármol, Premio Nacional de Literatura, fue el encargado de leer la semblanza del nuevo Profesor Honorífico. “Freddy Danilo Ginebra Giudicelli, el duende mayor de Casa de Teatro, es, sin duda, un referente ineludible en el panorama cultural dominicano, caribeño y latinoamericano. Su legado habrá de perdurar en Casa de Teatro, en su propio arte y escritura, en los talentos que ha impulsado y en la memoria colectiva de un país que agradece su incansable labor en favor de las artes y la cultura”, expresó Mármol.

La ceremonia incluyó un conmovedor audiovisual con testimonios de los hijos de Ginebra, Freddy Arturo y José Arístides, así como de amigos y colegas como Francisco Domínguez Brito, Peter Croes, Guarocuya Félix, Germana Quintana, Lidia Ariza y Pavel Núñez, cuyas palabras conmovieron al homenajeado hasta las lágrimas.

El vicerrector Académico del INTEC, Arturo del Villar, leyó la Resolución del Consejo Académico que otorga el reconocimiento a Ginebra. Posteriormente, las decanas de Ciencias Sociales y Humanidades, Dalul Ordehi, y de Desarrollo Académico, Luisa Taveras, impusieron la Banda Académica de honor al homenajeado.

El Reglamento del Profesorado de INTEC establece que el título de Profesor Honorífico se entrega a académicos de otras instituciones de educación superior, nacionales o extranjeras, con una trayectoria distinguida por sus aportes y logros.

Sobre Freddy Ginebra:

Freddy Danilo Ginebra Giudicelli nació en Santo Domingo el 17 de febrero de 1944. Estudió derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y más tarde filología inglesa, ciencias de la comunicación y relaciones públicas en la Universidad de Nueva York. A los 19 años, produjo el programa de televisión “Cita con la Juventud” y en 1974 fundó Casa de Teatro, un emblemático centro cultural en la Ciudad Colonial.

Ginebra también fundó y presidió la Publicitaria Cumbre en 1984 y fue presidente de la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias (LIDAP). Ha recibido numerosos reconocimientos por su labor como promotor cultural, incluyendo el Premio Camilo Carrau como “Orgullo Nacional en el Cine”, la Orden de las Artes y Letras de Francia, la Orden de Isabel la Católica de España y el título de Gestor Cultural Más Influyente del Siglo XX en el Festival Internacional de Teatro Hispanoamericano de Rhode Island, Estados Unidos.