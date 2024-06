Guillermo Caram plantea bajar ITBIS, universalizar, revisar y eliminar impuestos en reforma fiscal integral

El ex Gobernador del Banco Central, ingeniero Guillermo Caram, advirtió que la reforma fiscal integral debe abordar algunas dificultades del sistema tributario dominicano, causante de la alta tasa de informalidad de un 57%, la eliminación y revisión de algunos tributos y bajar a un 10% el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

El economista sostuvo que la tasa de un 18% del ITBIS es muy alta y debe ser disminuida para determinados productos.

“Algunos impuestos hay que revisarlos y hasta eliminarlos porque a veces cuesta más cobrarlos que lo que producen, otros duplican, hay doble tributación, lo que está prohibido constitucionalmente”, subrayó.

Entre los impuestos que ameritan ser revisados, el destacado economista citó el impuesto a la propiedad y el de los alquileres.

En el caso particular del ITBIS, dijo que para evitar que la universalización incida de forma impactante y a manera de choque en el costo de los alimentos, habría que compensarlo con una disminución de la tasa.

Manifestó que si la tasa fuera más baja, que no permitiera maniobras, como descuentos y la petición a clientes si están interesados en la emisión de un comprobante fiscal a la hora de comprar productos, las recaudaciones aumentarían.

“Tenemos muchos impuestos, tasas muy elevadas para algunos renglones y, sobre todo, muchas exenciones”

El experto entiende que además, los negocios no tendrían necesidad de declararse informal para no tributar porque se beneficiarían de las medidas, que permitirán que haya más recaudación.

“Eso significa que la economía dominicana es más informal que formal, significa que al ser informal no tributa, que no paga impuestos, que no pueden estar inscritos sus trabajadores en la seguridad social, lo cual implica una demanda de gasto adicional para el gobierno”, precisó.

Plantea que, para eliminar la informalidad, que entiende es sinónimo de evasión, habría que simplificar el sistema tributario dominicano y universalizar los impuestos.

Asimismo, Caram recomienda eliminar las exenciones tributarias, particularmente con el ITBIS y el Impuesto Sobre la Renta.

“Tenemos muchos impuestos, tenemos altas tasas, tasas muy elevadas para algunos renglones y, sobre todo, tenemos muchas exenciones, algunas instituidas legalmente y otras que son producto de decisiones administrativas gubernamentales y muchos por tramposería de los agentes económicos, que es el caso que se produce de las evasiones por contrabando, por irregularidades e ilegalidades en las transacciones económicas”, adujo.

El destacado economista sostuvo que lo fiscal constituye un conjunto de gasto y de tributo, que deben abordar cuatro componentes del gasto público para reorientarlo.

“Básicamente esos son los dos componentes, que en el caso dominicano que tenemos un gasto público que sobrepasa las recaudaciones, sobre todo por algunos incrementos, algunos aportes de renglones claves, por ejemplo, el déficit del sector eléctrico que es cubierto con gastos del gobierno”, agregó.

Caram dijo que deben abordarse algunas dificultades que tiene el sistema tributario dominicano, como es la alta informalidad

Recomienda una mejoría en la calidad del gasto y que todo no se vaya al subsidio eléctrico, el de los combustibles y los sociales, que consumen prácticamente la totalidad de las recaudaciones del gobierno.

Guillermo Caram fue entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder.