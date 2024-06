Revelando los orígenes de la cultura acumulativa en los primeros humanos desde hace unos 600.000 años

Un nuevo estudio revela que los humanos comenzaron a acumular rápidamente conocimiento tecnológico a través del aprendizaje social hace unos 600.000 años. Cada uno de nosotros es el producto acumulado de miles de generaciones que nos han precedido en una línea ininterrumpida. Nuestra cultura y tecnología actuales son el resultado de miles de años de conocimiento cultural acumulado y remezclado.

Pero, ¿cuándo comenzaron nuestros primeros antepasados a construir sobre el conocimiento de otros, diferenciándonos de otros primates? La cultura acumulativa, la acumulación de mejoras tecnológicas a lo largo de generaciones, permitió a los humanos adaptarse a diversos entornos y desafíos. Sin embargo, el momento preciso en que esta cultura emergió en la evolución de los homínidos sigue sin estar claro.

"Nuestra especie, el Homo sapiens", dice Charles Perreault, científico de la Universidad de Arizona State, "ha tenido éxito en adaptarse a condiciones ecológicas desde los bosques tropicales hasta la tundra ártica, que requieren diferentes tipos de problemas para ser resueltos.

Sostiene que la cultura acumulativa es clave porque permite a las poblaciones humanas construir y recombinar las soluciones de generaciones anteriores y desarrollar nuevas soluciones complejas muy rápidamente.

Refiere que el resultado es que nuestras culturas, desde las soluciones tecnológicas hasta la organización de nuestras instituciones, son demasiado complejas para que los individuos las inventen por sí solos".

Para investigar cuándo pudo haber comenzado este giro tecnológico, Perreault y Jonathan Paige analizaron los cambios en la complejidad de las técnicas de fabricación de herramientas de piedra a lo largo de los últimos 3,3 millones de años. Como base, estudiaron las tecnologías utilizadas por primates no humanos, como los chimpancés, y los experimentos de fabricación de herramientas de piedra por inexpertos.

Los investigadores desglosaron la complejidad de las tecnologías de herramientas de piedra según el número de pasos (UP o unidades de procedimiento) implicados en cada secuencia de fabricación. Los resultados sugirieron que desde hace unos 3,3 a 1,8 millones de años, las secuencias de fabricación se mantuvieron dentro de un rango básico (1 a 6 UP). Desde hace unos 1,8 millones a 600.000 años, estas secuencias comenzaron a superar ligeramente la línea de base (4 a 7 UP). Pero, hace unos 600.000 años, la complejidad aumentó rápidamente (5 a 18 UP).

La Transición Hacia la Complejidad Tecnológica

"Hace unos 600.000 años, las poblaciones de homínidos empezaron a depender de tecnologías inusualmente complejas, y sólo vemos rápidos aumentos de la complejidad después de ese tiempo", señala Paige. Esto coincide con lo que se espera ver en homínidos que dependen de la cultura acumulativa.

La búsqueda de alimentos con ayuda de herramientas pudo haber impulsado este desarrollo temprano. Hace entre 3,4 y 2 millones de años, los primeros homínidos probablemente usaban herramientas para acceder a carne, médula y órganos, lo que llevó a cambios en el tamaño del cerebro y la biología, preparando el terreno para la cultura acumulativa.

Antes de la divergencia entre neandertales y humanos modernos, otras formas de aprendizaje social pudieron haber influido en la fabricación de herramientas. Sin embargo, es en el Pleistoceno medio cuando se evidencian aumentos rápidos en la complejidad tecnológica y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Esta época muestra un uso controlado del fuego, hogares y espacios domésticos, esenciales para el desarrollo de la cultura acumulativa. También se desarrollaron tecnologías complejas como estructuras de madera construidas con herramientas avanzadas.

Todo esto sugiere que la cultura acumulativa surgió cerca del inicio del Pleistoceno medio, posiblemente antes de la divergencia entre neandertales y humanos modernos. Este avance marcó un hito crucial en la historia evolutiva, estableciendo las bases para la compleja civilización humana actual. Con datos de Europa Prtess