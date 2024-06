República Dominicana. Martes 11 de junio del 2024 .Tras diez años ininterrumpidos de su realización y siendo referencia de innovación, creatividad y diversión, el Torneo Golf View llega a su décimo aniversario con una edición especial de fiesta los días 18, 19 y 20 de julio en el campo de golf Corales de Punta Cana Resort& Club.

El Torneo Golf View, que cuenta con el patrocinio oficial de BHD y MasterCard, reunirá a más de 360 jugadores y sus acompañantes en un fin de semana que contará con una atractiva agenda de actividades sociales.

Entre las principales novedades del Torneo Golf View X edición, está una ronda adicional de juego, pues el evento pasó de 2 a 3 días, dos grandes premios al mundialmente conocido torneo Ryder Cup2025, la intervención de los artistas Magic Juan y Nacho en dos de sus fiestas, y un gran evento de cierre que se

realizará en la discoteca Cocobongo de Punta Cana.

“Durante 10 años ya hemos logrado ser referente de eventos de golf en el mercado dominicano, nuestro torneo se ha convertido en un terreno fértil para las marcas y el espacio donde más de 360 jugadores encuentran una gran oportunidad de camaradería y networking, hoy nos lucimos de tener un evento

altamente posicionado en el mercado y en el que podemos cada año celebrar además el aniversario de nuestro grupo de medios revista, web, redes Golf View” expresó Franchesca Páez , directora general y propietaria de Golf View.

Los detalles se dieron a conocer en el lanzamiento oficial del torneo realizado en el rooftop del hotel Embassy Suites en Santo Domingo, donde se anunció además la agenda social que incluye: el día jueves “The Sunset at Corales”, la esperada fiesta “The Golf Experiences” by Equifax, patrocinador Diamante Plus, y el gran cierre de “The Winners Party de BHD y Mastercard”.

“En Mastercard, conectar a nuestros tarjetahabientes con sus pasiones es uno de nuestros pilares estratégicos. Por ello, estamos muy contentos de participar como patrocinadores principales en la décima edición del Torneo Golf View, pues representa una excelente oportunidad para permitirles vivir al máximo

su pasión por el golf, construir conexiones únicas y crear momentos que no tienen precio”, señaló Tomás Alonso, Country Manager para República Dominicana y Haití en Mastercard.

"En Banco BHD, nos enorgullece respaldar esta iniciativa que refleja nuestro compromiso de continuar ofreciendo a nuestros clientes apasionados del golf experiencias únicas y exclusivas como las que viviremos durante estos tres días. Creemos firmemente en promover una vida sana, siendo el deporte y

la comunidad pilares fundamentales para el bienestar y el crecimiento, y este evento nos brinda la oportunidad perfecta para estrechar esos lazos y celebrar juntos”, aseguró Luis Lembert, gerente general del Banco BHD.

Avalado por la Federación Dominicana de Golf, el torneo se juega en formato Scramble en parejas, con premiación cada día de juego. Se premiarán las categorías A, B, C y una categoría única de damas, en los tres primeros lugares netos de cada categoría, así como el mejor Score Neto Overall y el mejor Score Bruto de cada día de juego.

Uno de los sellos del Torneo Golf View, entre los más esperados del país, son sus grandiosos premios. Para la edición de 2024 nuevamente rifarán entre los jugadores: un viaje al reconocido Master de Augusta el evento más importante de golf a nivel mundial—, cupos para vivir experiencias más allá del golf en la

NFL, MLB y NBA, gracias a Equifax; así como dos viajes de golf a la Ryder Cup2025, cortesía de BHD y Mastercard.

El torneo es patrocinado este año por: BHD y Mastercard como Main Sponsors; Equifax en la categoría Diamante Plus; en la categoría Corporativa: BMW, DP World, JMMB, AFP Siembra; Categoría Platinum: Brugal, Trinett, La Famosa, ABS, La Tiendita, Morisoñando, Páez Luxury; Categoría Plata: Perrier, Rica,

Ximple, Empresas Liriano, Suerox, Aperol, CEPM, Ministerio de Turismo, Gatorlite, Adam y Eva, Salutari y Downtown. Colaboradores: Hyatt, AtalticTires, Cafe Santo Domingo, Dewars, Genesa, La Aurora, OFF, Taco Bell, Vitalie, Blue Jack Tar, Universal, Heineken, SALUTARI, Basking Robin, Sparkling ICE, Johnsonville, Omaha Gourmet, Martin’s, AQA, Chobani, Florida’s Natural, Grower’s Pride, Bluebird, AC Hotels, UB y Paname.