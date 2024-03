SANTO DOMINGO, República Dominicana— Una nutrición adecuada proporciona las bases

fundamentales que permiten a los niños crecer, aprender y prosperar para tener un buen

comienzo en la vida. Personas de todo el mundo cuentan con Abbott -líder en nutrición

basada en ciencia- y sus alianzas con la sociedad civil para apoyar a sus hijos y construir

comunidades fuertes y resilientes. Para promover la salud y el bienestar de los niños en toda

América Latina, Abbott coordinó un evento de educación médica integral con expertos de

renombre mundial, para compartir con los profesionales de la salud de América Latina las

últimas investigaciones e información sobre nutrición.

El Nutrition Campus de Abbott en la Ciudad de México reunió a profesionales de la salud de

países latinoamericanos, incluyendo República Dominicana. El evento tuvo sesiones

educativas con expertos locales e internacionales sobre investigaciones, soluciones y

tecnologías innovadoras que marcarán el futuro en la atención pediátrica.

“La ciencia y la comprensión de cómo una buena nutrición afecta a la salud están en

constante evolución", dijo la Dra. Yumaira Chacón, Gerente Médico en Abbott. “Al presentar

el Nutrition Campus, ofrecemos a los profesionales de la salud en América Latina, acceso a

información de los mejores investigadores en nutrición que pueden aplicar en su práctica

clínica diaria".

El poder de la nutrición al servicio de la salud pediátrica

La infancia es una época de rápido crecimiento. Es fundamental que los niños reciban la

nutrición adecuada en cada etapa para ayudarles a desarrollar todo su potencial y favorecer

la maduración del sistema inmune, lo que es especialmente importante para los niños con

alergias alimentarias. El Nutrition Campus presentó las últimas investigaciones sobre:

 La microbiota intestinal: Todos tenemos una comunidad diversa de bacterias y

otros microorganismos en el tracto digestivo, conocidos colectivamente como

microbiota. Casi el 70% de las células del sistema inmune residen en el intestino



humano, por lo que mantener un tracto digestivo sano está estrechamente

relacionado con el bienestar general. Abbott lleva décadas investigando la microbiota.

En el Nutrition Campus, los expertos compartieron la innovadora investigación de

Abbott sobre unos prebióticos especiales llamados oligosacáridos de la leche humana

(HMO). Esta investigación descubrió cómo los HMOs desempeñan un papel

importante en la alimentación de las bacterias "buenas" del intestino del bebé y

favorecen el desarrollo de su sistema digestivo e inmune.

 El papel de la nutrición en el tratamiento de las alergias: La nutrición

desempeña un papel importante en el tratamiento de las alergias alimentarias de los

niños, al tiempo que favorece su crecimiento y bienestar. Varios expertos debatieron

las formas de diferenciar la alergia a la leche de vaca de los trastornos intestinales, y el

rol que tienen otras opciones como las fórmulas hechas a base de arroz como enfoque

de primera línea en el tratamiento nutricional de la alergia a la leche de vaca. Rachael

Buck, PhD, científica de Abbott especializada en inmunología y salud intestinal,

también compartió los beneficios y el papel de los HMOs en el tratamiento de la

alergia a la leche de vaca.

 Malnutrición: La malnutrición es un importante problema de salud mundial. Puede

presentarse en forma de desnutrición (no ingerir suficientes nutrientes) o

sobrealimentación (ingerir demasiadas calorías o nutrientes) y puede ser

especialmente perjudicial para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Los

expertos debatieron, desde la detección de la misma hasta la gestión y atención, todo

ello con el fin de dotar a los profesionales de la salud de información para mejorar el

estado nutricional de los niños.

 Recuperación del crecimiento: El Dr. Robert Murray, gastroenterólogo

pediátrico reconocido a nivel internacional, habló del papel de la nutrición en el

crecimiento infantil y de las consideraciones nutricionales para la recuperación del

crecimiento. La recuperación del crecimiento se refiere a un periodo de crecimiento

acelerado tras un periodo transitorio de crecimiento deficiente. 1 Los niños que

experimentan un crecimiento vacilante suelen necesitar calorías, proteínas y

micronutrientes adicionales. Esto requiere nutrientes no sólo para reponer los

perdidos durante el episodio de ingesta inadecuada, sino también para apoyar el

crecimiento posterior. 2

 Hidratación: Una buena hidratación ayuda a garantizar que todos los sistemas del

organismo puedan funcionar de forma óptima. La deshidratación puede ser peligrosa

en niños pequeños y, si no se trata, puede provocar problemas más graves. Expertos

en nutrición analizaron la importancia de la hidratación, las causas de la

deshidratación y las soluciones nutricionales que los profesionales sanitarios pueden

aplicar para favorecer el estado de hidratación de los niños.

A través del poder de la nutrición, las personas pueden vivir mejor y más sanas. Abbott está

comprometido en apoyar a los profesionales de la salud en América Latina con educación

continua e integral para ayudarles a implementar las últimas investigaciones sobre nutrición

en su práctica clínica.

