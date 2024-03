Me asustan las guerras, la proliferación de drogas, las discriminaciones y pobrezas.

Además de la crítica situación social y económica que se vive en el vecino Haití, a mí me asusta que algunas personas critiquen el actual sistema político vigente en nuestro país, sin ofrecer ejemplos valederos en otros que ayuden a entendernos mejor.

Pienso en algunas personas que despotrican contra nuestras falencias, robos, crímenes y corrupción por pipá, anhelando un sistema donde las masas sean mejor atendidas en renglones sanitarios, educativos, viviendas y otros, aunque sin mencionar país alguno que las tengajunto a libertades plenas y el respeto a los derechos de todos.

¡Y así no se vale!

Quien desee convencer de que nuestra cruda o amarga realidad tiene remedios para la mejoría de todos, por la existencia de otro país similar con alto desarrollo, debe indicar, informar y nombrar cuál sería ese país, capitalista o socialista.

Sabemos lo que nos ofrece o presta el vecino país del norte, que no es gran cosa, pero nadie puede informar que lo ofrecido por potencias socialistas haya sido mejor en parte alguna.

Como sabemos que nuestro país (RD) NO ES RACISTA NI ANTIHAITIANO al ver y convivir con más de dos millones de ellos, la gran mayoría sin documento de identificación, como si este país fuera una selva.

Y ver que muchos dominicanos de ‘pura cepa’ protegen y defienden a haitianos, aunque sean ladrones de ganado o equipos, asesinen a sus propios patronos o se les importe conducir cualquier ‘aparato’ o vehículo en violación a las reglas del tránsito vial.

Si RD no tuviera esa carga haitiana tan encima, y si hubiera menos políticos corruptos y menos empresarios abusadores y violadores de las leyes laborales, otro sería el presente dominicano.

No sigamos hablando o escribiendo de un paraíso como país, cuando las potencias solo ansían seguir explotando todo lo que existe en tierra, anhelando más que nada ir a otros planetas en vez de contribuir a hacer del nuestrouno más vivible, más pacífico y más solidario.

Me asustan las guerras, la proliferación de drogas, las discriminaciones y pobrezas, como me asusta que figuras conocidas insistan en menospreciar lo que tenemos aquí por algo que no existe en ningún otro país.

Luis S. Fernández P.

marzo de 2024.