ProDominicana destaca la importancia estratégica de la Feria Internacional y fortalece Vínculos comerciales e inversiones

Santo Domingo, 13 de marzo de 2024.-En la reciente edición de Foodex 2024, la feria líder en alimentos y bebidas en Japón, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) sobresalió con una participación destacada, marcando un hito en su estrategia de expansión hacia el mercado asiático.

Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, enfatizó que la presencia de los productores agroindustriales dominicanos en mercados asiáticos es fundamental para la diversificación de las exportaciones del país.

Subrayó el compromiso continuo del Gobierno dominicano con el desarrollo económico sostenible, impulsando sectores clave como el agroindustrial y promoviendo el crecimiento a través de la internacionalización.

Durante el período 2020-2023, el mercado japonés se ha consolidado como un destino vital para las exportaciones dominicanas, registrando un crecimiento del 165.32 % en comparación con el período anterior.

Dicho crecimiento se atribuye a la diversificación de la oferta exportable, con productos como el cacao en grano, instrumentos médicos, dispositivos médicos y ferroníquel.

El intercambio comercial entre República Dominicana y Japón también ha experimentado un aumento significativo, alcanzando los USD 1,723.9 millones durante el período 2020-2023, lo que representa un incremento del 10 % en comparación con el período anterior.

Marcial Smester, director de inversión de ProDominicana, destacó las reuniones estratégicas llevadas a cabo durante la feria. Destacó encuentros con ejecutivos de empresas líderes como Toyota Tsusho Corporation y Mitsubishi Corporation, explorando oportunidades en la fabricación de vehículos y el sector energético, incluyendo energía renovable.

La visita a la embajada de República Dominicana en Japón, coordinada por el embajador Robert Takata, así como la organización de un seminario de inversión y encuentros con entidades como JETRO, The Japan Chamber of Commerce and Industry y The Tokyo Chamber of Commerce and Industry, evidencian el compromiso de República Dominicana en fortalecer los lazos comerciales e impulsar la inversión extranjera directa