La oposición alega que la baja asistencia a votar ‘demuestra’ el poco apoyo al gobierno del PRM, sin hacer ninguna relación con la baja votación de los partidos opositores.

El pasado domingo 18 fueron celebradas en nuestro paíslas elecciones para escoger alcaldes, regidores y directores municipales. Todo transcurrió en calma, orden y con una alta abstención debido a varios factores, a pesar de que perdedores se auxilian de supuestas violaciones dizque denunciadas por Participación Ciudadana (PC).

Entre los factores pueden señalarse a miles de ciudadanos que no ven prioridad a este tipo de representantes, al viaje de muchos a otros lugares del país o el exterior, a los enfermos y accidentados y a quienes los cuidan y atienden, y hasta los que carecen de dinero para movilizarse de un punto a otro.

La oposición alega que la baja asistencia a votar ‘demuestra’ el poco apoyo al gobierno del PRM, sin hacer ninguna relación con la baja votación de los partidos opositores.

El gobierno como la oposición invitaron al igual que la Junta Central Electoral a que todos los dominicanos votaran por sus candidatos. Hubo propaganda en demasíaaquí y en el exterior.

Como siempre, los perdedores alegan minucias que ni las organizaciones extranjeras invitadas, ni los medios de comunicación del país, vieron en los sufragios. Y que se haya visto uno que otro caso o incidente, o a alguien repartiendo sobres (supuestamente con dinero), no justifican expresiones como las del alcalde de SDN de que el ‘narco y el gobierno’ impidieron que la voluntad popular se manifestara. ¡Bárbaro!

Si la gente del PRM no fue a votar masivamente, tampoco lo hizo la gente de la oposición, lo que demuestra que lo ocurrido tiene mucho que ver con el descrédito en que se encuentran los políticos, excepciones aparte.

Si fuere verdad que el gobierno pagó, compró o prometió‘algo’ para que personas fueran a votar, no se entiende por qué no lo hicieron. Como tampoco que pagara para que no asistieran.

¿A quien le convenía una baja votación? A la oposición. ¿A quien le convenía una votación masiva? Al gobierno.

Pero eso de que la gente no fue a votar en rechazo a la gestión del PRM es una inocente excusa que, además, nadie puede usar ahora cuando ha ocurrido antes.

Muchos dominicanos gozan hoy de un nivel económico tan holgado que tienen dinero para ir a ver casi al mismo tiempo conciertos carísimos como el de Juan Luis Guerra, el mexicano El Potrillo Fernández, colombianos, panameños, venezolanos, Emmanuel y hasta otros ya en sus años finales en escenarios.

Esos dominicanos no requieren de usar guaguas o motores, pues de un modo u otro se trasladan a donde sea en vehículos confortables.

Tengo un caro amigo que se gana en un negocio de venta de jugos, café, emparedados, quipes, pastelitos, bollitos y jugos naturales y enlatados unos 15 mil pesos cada día, en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Y se quejade la situación del país!

Así son muchos dominicanos que van a supermercados en vestimentas que dejan mucho que desear y sacan una de varias tarjetas para pagar diez, quince, veinte o treinta mil pesos en una compra.

La oposición debe reencaminar sus pasos, aliarse o inventar nuevos ritmos para enfrentar al gobierno de Abinader, porque después del palo dado no hay juez ni PC que pueda mejorarlo, ignorarlo o eliminarlo.

xxx